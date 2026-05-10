Raigad Rain: रायगडला मान्सूनपूर्व पावसाचा तडाखा! वीज पडून १४ वर्षीय मुलाचा मृत्यू, जनजीवन विस्कळीत

पाली : रायगड जिल्ह्यातील काही तालुक्यांना शनिवारी (ता.9) वादळी वारे आणि विजांच्या कडकडाटासह आलेल्या अवकाळी पावसाने अक्षरशः झोडपून काढले. या नैसर्गिक आपत्तीत तळा तालुक्यात एका १४ वर्षीय मुलाचा वीज पडून दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, अनेक घरांचे, शेतीचे आणि विजेच्या यंत्रणेचे प्रचंड नुकसान झाले आहे..तळा तालुक्यातील मौजे फळशेत येथे शनिवारी दुपारी विजांच्या कडकडाटासह पाऊस सुरू असताना वेदांत साळुंखे (वय १४) या मुलाच्या अंगावर वीज पडली. या दुर्घटनेत त्याचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेमुळे संपूर्ण तालुक्यात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. तसेच तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये घरांचे अंशतः नुकसान झाले आहे..सुधागड तालुक्याला वादळाचा सर्वाधिक तडाखा बसला आहे. तालुक्यातील 6 हुन अधिक गावांमधील २४ घरांचे पत्रे उडून मोठे नुकसान झाले आहे. विशेषतः निलेश गणपत तळकर (कवेळे) यांच्या पोल्ट्री शेडचे पत्रे उडाल्याने सुमारे दीड ते दोन हजार कोंबड्या मृत्युमुखी पडल्या आहेत, ज्यामुळे त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे..पाली शहरात जे.एन. पालीवाला महाविद्यालयाचे पत्रे उडाले, तर भेरव आणि टेंभी वसाहतीतील अनेक घरांचे पत्रे उडाले. रासळ येथील कोरोमंडल इंटरनॅशनल लिमिटेड या कंपनीचे पत्रे उडून लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. पाली-खोपोली राज्य महामार्गावर चिवे गावाजवळ विजेचा खांब वाकल्याने आणि खुरावले फाट्याजवळ मोठे बेकायदा होर्डिंग पडल्याने वाहतुकीचा खोळंबा झाला होता..इतरही अनेक ठिकाणी वृक्ष उन्मळून पडले, विजेचे खांब कोसळले व विजेच्या तारा तुटल्या. सध्या आंब्याचा हंगाम रंगात असताना आलेल्या या वादळाने बागायतदारांच्या तोंडचा घास हिरावला आहे. वादळी वाऱ्यामुळे आंबे गळून पडल्याने लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे..वीज पुरवठा खंडित, महावितरणची युद्धपातळीवर धावपळवादळामुळे अनेक ठिकाणी विजेचे खांब कोसळले, तर झाडे उन्मळून विजेच्या तारांवर पडल्याने सुधागड तालुक्यात १२ तासांहून अधिक काळ 'बत्ती गुल' होती. अनेक भागांत दुपारी उशिरापर्यंत वीजपुरवठा सुरळीत करण्याचे काम सुरू होते..वीज महावितरण कार्यालय पालीचे उपकार्यकारी अभियंता बालाजी छात्रे यांनी सांगितले की महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी प्रचंड मेहनत घेऊन रात्रभर प्रतिकूल परिस्थितीत काम करून झाडे तोडली, विद्युत पोल उभे केले आणि तारा जोडल्या. आणि बहुतांश ठिकाणचा वीजपुरवठा सुरळीत केला..जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांची स्थितीजिल्हा प्रशासनाकडून सायंकाळी मिळालेल्या प्राथमिक अहवालानुसार महाड तालुक्यात कोंडीवते, कांबळेतर्फे महाड, चांदवेकोंड, कोल आणि चांभारखिंड या गावांमध्ये सुमारे ४० ते ५० घरांचे अंशतः नुकसान झाले आहे. खालापूर तालुक्यातील मौजे चौक, जांभुडी, दुरशेत, भिलवले ठाकूरवाडी आणि वाणिवली या भागातील २० ते ३० घरांचे नुकसान झाले. तर म्हसळा तालुक्यातील मौजे संदेरी गावातील काही घरांना पावसाचा फटका बसला आहे.