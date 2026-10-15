महाराष्ट्र बातम्या

Raigad Crime: घरात घुसून बळजबरीने संबंध ठेवले; १३ वर्षीय मुलीवर अत्याचार, खालापुरात धक्कादायक प्रकार

Crime News: रसायनीत धक्कादायक घटना घडली आहे. एका तरूणाने १३ वर्षीय मुलीवर अत्याचार केल्याचे उघडकीस आले आहे.
Crime

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सकाळ वृत्तसेवा
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खालापूर : रसायनीतील आळीअंबिवली येथे १३ वर्षीय मुलीवर अत्याचार केल्याची घटना घडली. याप्रकरणी सचिन चव्हाण याला पोलिसांनी अटक केली आहे.

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