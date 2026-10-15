Raigad Crime: घरात घुसून बळजबरीने संबंध ठेवले; १३ वर्षीय मुलीवर अत्याचार, खालापुरात धक्कादायक प्रकार

खालापूर : रसायनीतील आळीअंबिवली येथे १३ वर्षीय मुलीवर अत्याचार केल्याची घटना घडली. याप्रकरणी सचिन चव्हाण याला पोलिसांनी अटक केली आहे..रसायनीतील आळीअंबिवली येथे मंगळवारी (ता. १३) सकाळी ८च्या सुमारास पीडित मुलगी घरात काम करीत होती. त्या वेळी आरोपी तिच्या घरी आला. त्याने मुलीच्या कानाखाली मारून तिच्या इच्छेविरुद्ध शारीरिक संबंध ठेवले, अशी तक्रार मुलीने पोलिसांकडे केली. या तक्रारीवरून रसायनी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यानंतर आरोपी सचिन चव्हाण याला मंगळवारी रात्री उशिरा पोलिसांनी अटक केली आहे..Mumbai News: मुंबईच्या पाणीप्रश्नावर पालिकेला विहिरींची आठवण, विहिरींचे पुनरुज्जीवन करण्याची योजना.व्यसनातून पत्नीचा छळटिटवाळा पूर्वेतील इंदिरानगर परिसरात दारू आणि अमली पदार्थांच्या नशेत पत्नीला मारहाण करणे, तिच्या चारित्र्यावर संशय घेणे तसेच जीवे मारण्याची धमकी देण्याच्या आरोपावरून कल्याण तालुका पोलिसांनी पतीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..तक्रारदार महिलेचा विवाह दीपक मढवी (वय ३८) याच्याशी २०११ मध्ये झाला. या दाम्पत्याला दोन मुली, तसेच मुलगा आहे. २०१२ पासून पती दारूच्या नशेत घरी येऊन पत्नीला मारहाण करू लागला. त्यानंतर त्याला अमली पदार्थांचेही व्यसन लागले. तो पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन शिवीगाळ करायचा, मारहाण करायचा आणि जीवे मारण्याची धमकी द्यायचा. .तसेच पत्नी व मुलांचे कपडे फेकून जाळल्याचाही आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. सततच्या मानसिक आणि शारीरिक छळाला कंटाळून महिलेने २६ जुलै २०२४ रोजी मांडा, टिटवाळा पश्चिम येथील महिला व बालविकास विभागाच्या समुपदेशन केंद्रात तक्रार केली होती. मात्र, समुपदेशनादरम्यान पती तडजोडीस तयार झाला नसल्याने अखेर पोलिसांत धाव घेतली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.