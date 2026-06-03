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Raigad: रायगड जिल्ह्यात शुक्रवार-शनिवार अवजड वाहतुकीला बंदी, कोणते मार्ग राहणार बंद?

Raigad Traffic Advisory: रायगडावरील शिवराज्याभिषेक सोहळ्यासाठी वाहतुकीसंदर्भात महत्त्वाच्या सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. यावेळी शुक्रवार-शनिवार अवजड वाहतुकीला बंदी ठेवण्यात आली आहे.
Raigad Traffic Advisory

Raigad Traffic Advisory

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अलिबाग : रायगडावरील शिवराज्याभिषेक सोहळ्यासाठी लाखो शिवभक्तांची गर्दी उसळणार असल्याने प्रशासनाने वाहतुकीसंदर्भात महत्त्वाच्या सूचना दिलेल्या आहेत. शिवभक्तांचा प्रवास सुरळीत आणि सुरक्षित व्हावा तसेच संभाव्य कोंडी आणि अपघात टाळण्यासाठी शुक्रवारी (ता. ५) सायंकाळी ४ वाजल्यापासून शनिवारी (ता. ६) रात्री १० वाजेपर्यंत जड-अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर बंदी घालण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी दिले आहेत.

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