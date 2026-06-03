Raigad: रायगड जिल्ह्यात शुक्रवार-शनिवार अवजड वाहतुकीला बंदी, कोणते मार्ग राहणार बंद?

अलिबाग : रायगडावरील शिवराज्याभिषेक सोहळ्यासाठी लाखो शिवभक्तांची गर्दी उसळणार असल्याने प्रशासनाने वाहतुकीसंदर्भात महत्त्वाच्या सूचना दिलेल्या आहेत. शिवभक्तांचा प्रवास सुरळीत आणि सुरक्षित व्हावा तसेच संभाव्य कोंडी आणि अपघात टाळण्यासाठी शुक्रवारी (ता. ५) सायंकाळी ४ वाजल्यापासून शनिवारी (ता. ६) रात्री १० वाजेपर्यंत जड-अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर बंदी घालण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी दिले आहेत..रायगड किल्ल्यावरील शिवराज्याभिषेक सोहळ्यासाठी रायगड, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, मुंबईसह राज्याच्या विविध भागांतून लाखो शिवभक्त स्वतःच्या वाहनांनी रायगडकडे रवाना होतात. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने वाहतूक नियंत्रणासाठी विशेष नियोजन केले आहे..Navi Mumbai: प्रेमाच्या जाळ्यात ओढलं, नंतर वारंवार शरीरसंबंध; १५ वर्षीय मुलगी गर्भवती राहताच..., तरुणाच्या कृत्यानं खळबळ.बंद राहणारे मार्गबंदी आदेशानुसार मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील वाकणफाटा-नागोठणे ते कशेडी या पट्टयासह माणगाव-निजामपूर-पाचाड-रायगड किल्ला, माणगाव-ढालघरफाटा-पाचाड-रायगड किल्ला आणि महाड-नाते खिंड-पाचाड-रायगड किल्ला या प्रमुख मार्गावर सर्व प्रकारच्या जड-अवजड वाहनांना प्रवेश बंद राहणार आहे..अत्यावश्यक सेवांना सूटनागरिकांच्या दैनंदिन गरजांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी दूध, पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस, औषधे, ऑक्सिजन, भाजीपाला यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणारी वाहने तसेच पोलिस, अग्रिशमन दल आणि रुग्णवाहिका यांना या बंदीतून वगळण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे..Mumbai Electricity: मुंबईत वारंवार वीजपुरवठा खंडित, मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांचा प्रशासनावर संताप; आंदोलनाचा इशारा .शिवराज्याभिषेकला संभाजीराजेंची प्रमुख उपस्थितीअखिल भारतीय शिवराज्याभिषेक महोत्सव समितीतर्फे दुर्गराज रायगडावर शुक्रवार (ता. ५) आणि शनिवारी (ता. ६) शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचे आयोजन केले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाच्या ऐतिहासिक स्मृती जपण्यासाठी दरवर्षी साजरा होणारा हा सोहळा यंदा अधिक दिमाखात पार पडणार आहे. समितीचे मार्गदर्शक संभाजीराजे छत्रपती आणि युवराज कुमार शहाजीराजे छत्रपती यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे..सोहळ्यात 'धार तलवारीची, युद्धकला महाराष्ट्राची', 'जागर शिवशाहिरांचा, स्वराज्याच्या इतिहासाचा आणि 'सोहळा पालखीचा, स्वराज्याच्या ऐक्याचा हे मुख्य आकर्षण ठरणार आहे. शुक्रवारी राजमाता जिजाऊ माँसाहेब यांच्या समाधीस्थळी अभिवादन करून सोहळ्याची सुरुवात होईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.