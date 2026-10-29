महाडमध्ये दर मंगळवारी १२ तास पाणीपुरवठा बंद, एमआयडीसी प्रशासनाचा मोठा निर्णय; कोणत्या भागांना फटका?

महाड : संभाव्य दुष्काळग्रस्त परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाड एमआयडीसीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आगामी काळातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी एमआयडीसी प्रशासनाने आता दर मंगळवारी सकाळी ८ ते रात्री ८ असे सलग १२ तास पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे..महाड औद्योगिक क्षेत्रामध्ये असलेल्या अनेक कंपन्या, लहान-मोठे कारखाने, औद्योगिक वसाहतीमधील नागरिक, महाड नगरपरिषद तसेच परिसरातील सुमारे दहा ते बारा गावांना एमआयडीसीच्या रानबाजीरे येथील धरणातील पाणीपुरवठा केला जातो..Virar Crime: विरारमध्ये बहिणीसह २ भावांचे मृतदेह आढळल्यानं खळबळ, मोबाईलमध्ये मृत्यूआधीचा व्हिडीओ; धक्कादायक कारण समोर.एल निनोमुळे राज्यात सर्वत्र दुष्काळ परिस्थिती निर्माण होणार आहे. पाण्याचे नियोजन केले जावे यासाठी जलसंपदा विभागाकडून देखील प्रयत्न सुरू आहेत. ८ ऑक्टोबरला पालकमंत्री भरत गोगावले यांनी घेतलेल्या बैठकीत पाणीकपातीबाबत केलेली चर्चा करून निर्णय घेतला..३१ ऑगस्ट २०२७पर्यंतचे नियोजनमहाड एमआयडीसीने आता दर मंगळवारी सकाळी आठ ते रात्री आठ असा पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणात पाणी लागत असल्याने पाणीकपातीमुळे पाण्याची बचत होणार आहे. त्यामुळे ३१ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करणे एमआयडीसीला शक्य होणार असल्याचे कार्यकारी अभियंता उईके यांनी सांगितले..मुंबई-काशीदचा दोन तासांचा प्रवास लांबणीवर! लाटांच्या तडाख्यात रोरो जेट्टी उद्ध्वस्थ; ब्रेक वॉटर बंधारा फुटल्याने काम ठप्प .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.