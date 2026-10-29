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महाडमध्ये दर मंगळवारी १२ तास पाणीपुरवठा बंद, एमआयडीसी प्रशासनाचा मोठा निर्णय; कोणत्या भागांना फटका?

Mahad 12 Hours Water Cut: महाडमध्ये १२ तास पाणीपुरवठा बंद केला जाणार आहे. आगामी काळातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी एमआयडीसी प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
Water supply Cut
Water supply Cut esakal
सकाळ वृत्तसेवा
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महाड : संभाव्य दुष्काळग्रस्त परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाड एमआयडीसीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आगामी काळातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी एमआयडीसी प्रशासनाने आता दर मंगळवारी सकाळी ८ ते रात्री ८ असे सलग १२ तास पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

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