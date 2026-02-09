ZP Election Result: दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला! रायगडमध्ये उमेदवारांसह कार्यकर्त्यांची उत्सुकता शिगेला

वडखळ : तालुक्यातील पाच जिल्हा परिषद गट आणि १० पंचायत समिती गणांमधील अनेक दिग्गज उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद झाले. सोमवारी (ता. ९) मतमोजणीत पेणमध्ये कोण बाजी मारणार, याचा फैसला होणार आहे..दादर जिल्हा परिषद गटातून आमदार रवी पाटील यांचे पुत्र माजी सदस्य वैकुंठ पाटील भाजपचे उमेदवार आहेत, तर त्यांच्या विरोधात शेकापचे पेण तालुका चिटणीस प्रल्हाद पाटील उमेदवार आहेत. या मतदारसंघात दुरंगी लढत होत असून, या अगोदर या मतदारसंघातून शेकापचे प्रमोद पाटील विजयी झाले होते. शेकापचा हा परंपरागत मतदारसंघ असून, गेल्या काही वर्षापासून वैकुंठ पाटील यांनी या मतदारसंघात आपला जनसंपर्क वाढवून भाजपचे प्रस्थ वाढवले आहे, परंतु हा मतदारसंघ शेकाप आपल्याकडे राखणार की भाजप आपल्याकडे खेचून नेईल, हे आज समजणार आहे..Mumbai Goa Highway Traffic : इंदापूर-माणगाव वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांचा मनस्ताप, बाह्यवळण मार्गाचे काम खोळंबल्याने समस्या.वडखळ जिल्हा परिषद मतदार संघात जिल्ह्यातील मातब्बर पक्ष आमने-सामने उभे ठाकले आहेत. या मतदारसंघात चौरंगी लढत होत असून, यामध्ये शेकापकडून माजी जिल्हा परिषद सदस्य संजय जांभळे निवडणूक लढवत आहेत, तर ठाकरे गटाकडून पेण तालुकाप्रमुख समीर म्हात्रे उमेदवार आहेत, तर भाजपकडून माजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रभाकर म्हात्रे उमेदवार आहेत. शिंदे गटाकडून मिलिंद पाटील निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. मिलिंद पाटील हे भाजपचे रायगड जिल्हा सरचिटणीस होते. भाजपने त्यांना उमेदवारी नाकारल्याने त्यांनी शिंदे गटात प्रवेश करून शिंदे गटाकडून ते जिल्हा परिषदेची निवडणूक लढवत आहेत. या गटातील निवडणूक राजकीय पक्षांची अस्तित्व ठरवणारी निवडणूक ठरणार आहे..पंचायत समितीसाठी काट्याची लढतपेण पंचायत समितीच्या १० जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत आजी-माजी पंचायत समिती सदस्यांचे आजी-माजी सरपंच निवडणुकीच्या रिंगणात एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. यामध्ये वडखळ माजी सरपंच राजेश मोकल, माजी पंचायत समितीचे सदस्य प्रदीप म्हात्रे, वाशी माजी सरपंच गोरख पाटील, भाजपचे पेण तालुका अध्यक्ष संजय डंगर, माजी पंचायत समिती सदस्य संजय भोईर आदि दिग्गज उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद झाले आहे..Mumbai Pune Highway : वाहनांच्या रांगा, तरी वसुली सुरूच; पनवेल टोलनाक्यावर वाहनचालकांनी घातला गोंधळ.गोगावलेंच्या पुत्रासह उमेदवारांमध्ये धाकधूकतालुक्यातील ६७.९ टक्के मतदारांनी आपला कौल दिला आहे. मंत्री भरत गोगावले यांचे पुत्र विकास गोगावले यांच्यासह इतर उमेदवारांचे भवितव्य या वेळी ठरणार आहे. तालुक्यामध्ये नडगावतर्फे बिरवाडी जिल्हा परिषद गटातून रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांचे चिरंजीव विकास गोगावले उमेदवार आहेत..याशिवाय शिरगावचे सरपंच सोमनाथ ओझरडे ठाकरे गटाच्या तिकिटावर करंजाडी गटातून निवडणूक लढवत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप युती विरोधात शिंदे गट अशी या ठिकाणी लढत असून, मागील निवडणुकीत शिवसेनेने निर्विवाद वर्चस्व मिळवले होते. त्यामुळे शिवसेना आपले वर्चस्व टिकवते की विरोधक त्यांना धक्का देतात, हे आता उद्या स्पष्ट होणार आहे. धामणे गणातून शिंदे गटाचा उमेदवार अनिल जाधव यापूर्वीच बिनविरोध निवडून आला..दरम्यान, डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारकामध्ये आज सकाळी १० वाजता मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे. मतमोजणीसाठी प्रत्येक जिल्हा परिषद व दोन पंचायत समिती गणांकरता प्रत्येकी चार टेबल ठेवण्यात आले आहेत. मतदान केंद्रनिहाय किमान ७ व जास्तीत जास्त १४ फेऱ्या जाहीर केल्या जाणार आहेत..Mumbai High Court: वृक्षांचे संरक्षण आवश्यक! उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिकेला फटकारले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.