ZP Election Result: दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला! रायगडमध्ये उमेदवारांसह कार्यकर्त्यांची उत्सुकता शिगेला

Raigad ZP Election Result 2026: वडखळ तालुक्यातील जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणांसाठी मतदान झाले असून आता याठिकाणी कोण बाजी मारणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.
वडखळ : तालुक्यातील पाच जिल्हा परिषद गट आणि १० पंचायत समिती गणांमधील अनेक दिग्गज उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद झाले. सोमवारी (ता. ९) मतमोजणीत पेणमध्ये कोण बाजी मारणार, याचा फैसला होणार आहे.

