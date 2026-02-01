महाराष्ट्र बातम्या

Raigad: राेह्यात आढळले हजारो वर्षांपूर्वीचे अवशेष! बीरवाडी, घोसाळेगड किल्ल्यांच्या कातळावर ऐतिहासिक इतिहासखुणा

Ancient Mankala Game Found: रोहा तालुक्यातील बीरवाडीगड आणि घोसाळगड परिसरात प्राचीन मंकला खेळाचे पट सापडले आहेत. हे अवशेष पूर्वजांच्या सांस्कृतिक प्रगल्भतेचे प्रतीक असल्याचे मानले जाते.
सकाळ वृत्तसेवा
अमित गवळे

पाली : कोकणातील दुर्गवैभव केवळ त्यांच्या अभेद्य तटबंदीसाठीच नाही, तर तेथील समृद्ध सामाजिक जीवनासाठीही ओळखले जाते. याचाच एक पुरावा रोहा तालुक्यातील बीरवाडीगड आणि घोसाळगड परिसरात सापडला आहे. १२०हून अधिक प्राचीन मंकला खेळाचे पट शोधण्यात संशोधकांना यश आले आहे.

