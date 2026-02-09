Raigad ZP: भाजपच्या आयात उमेदवाराला मतदारांनी नाकारलं, खासदाराच्या पत्नीला पराभवाचा धक्का

अमित गवळे पाली : रायगड जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या सुधागड तालुक्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकीत आज एक मोठा राजकीय चमत्कार पहायला मिळाला. जांभूळपाडा जिल्हा परिषद गटातून शिवसेना (शिंदे गट) आणि 'सुधागड सन्मान समिती'च्या उमेदवार शर्मिला शरद बोडके यांनी भाजपच्या उमेदवार आणि माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा नीलिमा धैर्यशील पाटील यांचा २,९३१ मतांच्या फरकाने दणदणीत पराभव केला..सोमवारी (ता. ९) झालेल्या मतमोजणीत शर्मिला बोडके यांनी सुरुवातीपासूनच मोठी आघाडी घेतली होती. त्यांना एकूण १०,०६० मते मिळाली, तर भाजपच्या नीलिमा पाटील यांना ७,१२९ मतांवर समाधान मानावे लागले..Navi Mumbai: नवी मुंबईकरांना दिलासा! गावठाण घरांवरील अन्यायकारक दंड रद्द करण्याचा निर्णय; गरजू ग्रामस्थांना न्याय.निवडणुकीच्या सुरुवातीलाच भाजपने तालुक्याबाहेरील (पेण) उमेदवार नीलिमा पाटील यांना जांभूळपाड्यातून उमेदवारी दिल्याने स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट होती. यातूनच 'सुधागड सन्मान समिती' चा जन्म झाला, जिथे शिंदे गट, ठाकरे गट आणि शेकाप यांनी 'स्थानिक अस्मिते'साठी हातमिळवणी केली होती..ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेना शिंदे गटाचे जिल्हा संपर्कप्रमुख मिलिंद देशमुख आणि तालुकाप्रमुख रवींद्र देशमुख यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करून 'सन्मान समिती'ला खिंडार पाडण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, मतदारांनी नेत्यांच्या पक्षांतरापेक्षा "सुधागडचा स्वाभिमान" महत्त्वाचा मानत शर्मिला बोडके यांच्या पारड्यात भरभरून मते टाकली. हा विजय तालुक्याच्या आस्मीतेचा, हा विजय तालुका सन्मान समितीचा, समस्त सुधागड वासियांचे हार्दीक आभार. अशा प्रकारचा मेसेज सुधागड तालुक्यातील अनेक ग्रुप वरती फिरत आहे..ZP Election Result: ग्रामीणचा शिलेदार कोण? आज मतमोजणी; ५०२ उमेदवारांचे भवितव्य ठरणार.विजयाची प्रमुख कारणेबाहेरच्या उमेदवाराला विरोध: भाजपने स्थानिक निष्ठावंतांना डावलून खासदार धैर्यशील पाटील यांच्या पत्नीला उमेदवारी दिल्याने मतदारांमध्ये नाराजी होती.सर्वपक्षीय एकजूट: शिंदे गट, ठाकरे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस (श. प) आणि शेकापच्या कार्यकर्त्यांनी व पदाधिकाऱ्यांनी ग्राऊंड लेव्हलला केलेली 'मायक्रो प्लॅनिंग' यशस्वी ठरली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.