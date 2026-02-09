महाराष्ट्र बातम्या

Raigad ZP: भाजपच्या आयात उमेदवाराला मतदारांनी नाकारलं, खासदाराच्या पत्नीला पराभवाचा धक्का

Nilima Patil: सुधागड तालुक्यात जिल्हा परिषद निवडणुकीत नीलिमा धैर्यशील पाटील यांचा पराभव झाला आहे. शर्मिला शरद बोडके यांनी जिल्हा परिषद निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवला आहे.
Nilima Patil defeat & Sharmila Bodke won in ZP Election

Nilima Patil defeat & Sharmila Bodke won in ZP Election

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अमित गवळे

पाली : रायगड जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या सुधागड तालुक्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकीत आज एक मोठा राजकीय चमत्कार पहायला मिळाला. जांभूळपाडा जिल्हा परिषद गटातून शिवसेना (शिंदे गट) आणि 'सुधागड सन्मान समिती'च्या उमेदवार शर्मिला शरद बोडके यांनी भाजपच्या उमेदवार आणि माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा नीलिमा धैर्यशील पाटील यांचा २,९३१ मतांच्या फरकाने दणदणीत पराभव केला.

Loading content, please wait...
maharashtra
Mumbai
election
ZP
Raigad
Election Results
zp election
Vote Counting

Related Stories

No stories found.