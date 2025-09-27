Schools Update : राज्यात पुन्हा पावसाचा हाहाकार, मराठवाड्यात चार जिल्ह्यातील शाळांना सुट्टी, पुढचे ४८ तास महत्त्वाचे...

Heavy rains disrupt life in Maharashtra : दोन दिवसांच्या विश्रांतीनंतर पावसाने राज्यात पुन्हा एकदा थैमान घातलं आहे. त्यामुळे जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. नांदेड, हिंगोंली, धाराशिव, लातूर सोलापूरमध्ये रात्रीपासून मुसळधार पाऊस सुरु आहे. त्यामुळे नदी नाले ओसंडून वाहत आहेत. तसेच अनेक सखल भागात पाणी साचलं आहे. आधीच पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतपिकांचं नुसकान झालं आहे. त्यात पुन्हा पाऊस सुरु असल्याने शेतकरी चिंतेत सापडला आहे..महत्त्वाचे म्हणजे पुढचे ४८ तास महत्त्वाचे आहेत. कारण राज्यात पुन्हा एकदा मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे चार जिल्ह्यातील शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. साम टीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, लातूर, धाराशिव, हिंगोली आणि नांदेडमध्ये शाळांना सुट्टी जाहीर कऱण्यात आली आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतल्याचं सांगण्यात आलं आहे..Latur Rain Update: मांजरा अन् तेरणा नदीला पुन्हा पूर; दोन्ही नद्यानी धोक्याची पातळी ओलांडली, रात्रभर संततदार, मुसळधार पाऊस.हवामान विभागाद्वारे सोलापूर जिल्ह्यातही रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. सोलापूरमध्ये रात्रीपासून पावसाचा जोर वाढला आहे. त्यामुळे उळे - कासेगाव पूल पुन्हा पाण्याखाली गेला आहे. हा पूल पाण्याखाली गेल्याने वाहतूकही बंद झाली आहे. शहरातही सकाळपासून संततधार सुरू आहे. अनेक भागात गुडघ्यापर्यंत पाणी साचलं आहे. साचलेलं पाणी काढण्यासाठी मनपा प्रशासनातर्फे प्रयत्न केले जात आहे. सोलापूर जिल्ह्यात पुन्हा महापूर येण्याची शक्यता आहे..गेल्या आठ दिवसांपासून मराठवाड्यात पाऊस सुरु आहे. त्यामुळे शेतकरी संकटात सापडला होता. लाखो हेक्टर शेतपिकांचं नुकसान झालं आहे. या पावसामुळे जमीनही खरडून केली आहे. त्यात आता आता पुन्हा एकदा पावसाने हाहाकार माजवला आहे. या पावसामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्याचा संपर्क तुटला आहे..Solapur Rain Updates : सोलापुरात अतिमुसळधार, सीना नदीला पुन्हा महापुराचा धोका; उळे - कासेगाव पूल पाण्याखाली.दरम्यान, या मुसळधार पावसामुळे पैनगंगा नंदीच्या पातळीत मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे हिंगोली-पूसद हा मार्ग बंद करण्यात आला आहे. हिंगोलीच्या कळमदूरी तालुक्यातील माळेगाव परिसरात पूर परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांसह वाहतुकीवरही मोठा परिणाम झाला आहे. अनेक वाहने रस्त्यावर अडकून पडली आहेत. लातूरमधील मान्याड नदीच्या पाणी पातळीतही मोठी वाढ झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.