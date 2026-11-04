Raj Thackeray : मनसेचा दीपोत्सव रद्द! यंदा शिवाजी पार्कवर कार्यक्रम नाही, राज ठाकरेंची मोठी घोषणा, नागरिकांनाही आवाहन, काय म्हणाले?

Diwali 2026: मुंबईतील शिवाजी पार्कवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे दरवर्षी मोठ्या उत्साहात दीपोत्सव साजरा केला जातो. हा दीपोत्सव पाहण्यासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून नागरिक मुंबईत येतात. मात्र, यंदा हा दीपोत्सव होणार नाही. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर करत ही घोषणा केली आहे. महाराष्ट्रातील दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता यंदा उत्सव साजरा करणं योग्य वाटत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसेच दिवाळी साजरी करताना नागरिकांनीही काही प्रमाणात संयम बाळगावा, असं आवाहन केलं आहे..महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे दरवर्षी शिवाजी पार्कवर आकर्षक दीपोत्सवाचं आयोजन केलं जातं. हा सोहळा पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येने नागरिक गर्दी करतात. मात्र, यंदा महाराष्ट्रावर दुष्काळाचं संकट असल्याने हा उत्सव न करण्याचा निर्णय घेतल्याचं राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं.राज ठाकरे म्हणाले, महाराष्ट्र आज एका विचित्र परिस्थितीतून जात आहे. ग्रामीण भागातील अनेक ठिकाणी पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्याचा दुष्काळ भीषण असून येणाऱ्या काळात परिस्थिती आणखी कठीण होण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी आपण मोठ्या उत्साहात उत्सव साजरा केला, तर ग्रामीण भागातील आपल्या बांधवांना आणि त्यांच्या मुलांना काय वाटेल? याचा विचार करूनच हा निर्णय घेतला आहे..Manoj Jarange Patil: ‘पाच हजारांची मदत म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टा’; मनोज जरांगे पाटील यांची सरकारवर टीका.'दुष्काळाचं गांभीर्य लक्षात घ्या'मुख्यमंत्र्यांनी यंदाचा दुष्काळ १९७२ पेक्षाही भयानक असेल, असं सांगितलं आहे. मात्र, एवढं स्पष्ट करूनही सत्ताधारी पक्षातील काही लोकांना परिस्थितीचं गांभीर्य समजलेलं नाही. ते गरबा खेळण्यात मग्न होते, अशी टीकाही राज ठाकरे यांनी केली. आज अनेक ठिकाणी नागरिकांना पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. शाळांची परिस्थितीही चिंताजनक आहे. अशा वेळी मोठ्या प्रमाणावर उत्सव साजरा करणं योग्य वाटत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं..Uddhav Thackeray Dussehra Rally : ''होय, आम्हाला रेजीम चेंज करायची आहे'', दसऱ्या मेळाव्यातून उद्धव ठाकरेंचा हल्लाबोल.नागरिकांना आवाहनदरम्यान, दिवाळी साजरी करताना नागरिकांनी स्वतःवर काही बंधनं घालावीत, असं आवाहन राज ठाकरे यांनी केलं आहे. घरात कंदील लावा, फराळ वाटा आणि दिवाळीच्या परंपरा आनंदाने जपा. मात्र, फटाके फोडण्यावर नियंत्रण ठेवा, अशी विनंती त्यांनी केली. पुढील वर्षी परिस्थिती सुधारेल, अशी आशा व्यक्त करत त्यांनी मनसेतर्फे सर्वांना दिवाळीच्या शुभेच्छाही दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.