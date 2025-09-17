महाराष्ट्र बातम्या

Raj Thackeray : नक्की कोण जिंकलं? कोण हरलं? भारत-पाक सामन्यावरून राज ठाकरेंचे फटकारे, नवं व्यंगचित्र केलं शेअर....

Raj Thackeray Cartoon on India vs Pakistan Match : राज ठाकरे यांनी भारत पाकिस्तान सामन्यावरून त्यांनी मोदी सरकारला लक्ष्य केलं. राज ठाकरेंच्या व्यंगचित्राची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरु आहे.
Shubham Banubakode
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी नुकताच एक नवं व्यंगचित्र शेअर केलं आहे. या व्यंगचित्रांच्या माध्यमातून त्यांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे. भारत पाकिस्तान सामन्यावरून त्यांनी मोदी सरकारला लक्ष्य केलं. राज ठाकरेंच्या व्यंगचित्राची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरु आहे.

