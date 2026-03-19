Raj Thackeray: महाराष्ट्रावर ११ लाख कोटींचं कर्ज.. इराणबद्दल भूमिका अन् इन्स्टाग्राम रील्स; गुढीपाडवा मेळाव्यात राज ठाकरेंचं मुद्द्यांवर बोट

MNS Gudi Padwa Melava 2026: मराठी नववर्षानिमित्त मुंबईत मनसेचा गुढीपाडवा मेळावा संपन्न झाला. यावेळी राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्राची आजची परिस्थिती आणि त्याची कारणं, यावर भाष्य केलं. विशेष म्हणजे त्यांनी संपूर्ण भाषणामध्ये इन्स्टाग्रामवरुन लांब राहण्याचा सर्वांना सल्ला दिला..इराण युद्धाच्या मुद्द्यावर बोलताना राज ठाकरे म्हणाले की, जो इराण देश इतकी वर्षे आपल्याला साथ देत होता, त्या इराणवर ज्या प्रकारे हल्ले होत आहेत तेव्हा आपण इराणला साथ द्यायला पाहिजे होती. देशात येणारे बरंचसं तेल इराणमधून येतं, ते आपल्या रुपयामध्ये तेलविक्री करतात. खामेनेई गेल्यानंतरही आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांनी निषेधाचं स्टेटमेंट केलं नाही की हल्ल्यावर स्टेटमेंट केलं नाही. जो देश जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नावरही भारताला पाठिंबा देतो, त्या देशाच्या मागे आपण उभे राहिलो नाही याचा त्रास भविष्यात आपल्यालाच होणार आहे..राज ठाकरे पुढे म्हणाले, माझं पहिलं भाषण झालं तेव्हा स्व. बाळासाहेबांनी एक-एक गोष्ट सांगितली होती. ते आजही माझ्या लक्षात आहे. आपण काय बोललो याला महत्व नाही, मात्र आपण समोरच्याला काय दिलं, याला महत्व आहे. मात्र आज देशाला करमवणुकीत गुंतवून ठेवलेलं आहे. महाराष्ट्राच्या हितासाठी मी आज नम्र विनंती करतो की, पहिल्यांदा मोबाईलच्या इन्स्टाग्राममधून बाहेर या. मध्यंतरी रीलबाज माझ्याकडे आले होते. मी जेव्हा बघितलं तर तेव्हा मीच गुंतायला लागलो होतो. डान्सबार बंद झाल्याची लक्षणं आहेत ही. ते बंद झालं आणि हे सुरु झालं..''तुम्ही इतके अडकून राहिले पाहिजेत, की प्रश्न विचारलाच नको.. यासाठीच ते डिझाईन करतात. आयपीएल, चित्रपट, मोबाईल यामध्ये गुंतवून ठेवलं जात आहे. पूर्वीच्या काळी लोक रस्त्यावर येत असत, आज लोक मोबाईलवर व्यक्त होत आहेत. महाराष्ट्रातल्या, देशातल्या सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारायचे नाहीत का?''ठाकरे पुढे बोलले, टेलिव्हिजनवरही वरतून दबाव आहे. ही बातमी नको, ती बातमी नको.. नाहीतर नोकरीवरुन काढून टाकण्याची धमकी. अशा विचित्र परिस्थितीत देश अडकून पडला आहे. आपल्या हातातून काय निसटलंय, हे तुम्हाला कळणार नाही, कारण आपण मोबाईलमध्ये अडकून बसलो आहेत. महाराष्ट्राची इकॉनॉमी ३ ट्रिलियन डॉलरची कारयची आहे, पण ११ लाख कोटी कर्ज राज्यावर आहे. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री होते तेव्हा २ लाख कोटी कर्ज होतं, आज एवढं कर्ज वाढलं आहे. विकास नाही, रस्ते नाही.. विकास नावाची काही गोष्ट असते की नाही? ब्रिटिशांच्या काळातली मैदानं आहेत, म्हणून बरंय. लहान मुलांसाठी बागा आहेत का.. शहरं कोलमडून पडलेली आहेत..अशा शब्दांमध्ये राज ठाकरे यांनी व्यथा बोलून दाखवल्या. एककीडे विकास नाही, मात्र दुसरीकजे राज्यात सर्रासपणे ड्रग्ज विक्री होतेय. लहान मुलं बेपत्ता होत आहेत.. या मुद्यांना स्पर्श करीत राज ठाकरे यांनी सरकारला खडे बोल सुनावले..