Raj Thackeray : पूरग्रस्तांचे अश्रू पुसणे सरकारचं काम, मदतीची जाहिरातबाजी कसली करताय ? राज ठाकरेंचे थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र

मराठवाड्यातील पूरग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या मदतीवरूनही आता राजकारण आणि प्रचार सुरू झाल्याचं दिसत आहे. धाराशिवमध्ये पूरग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या मदतीच्या किटवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांचे फोटो छापल्यानंतर टीकेची झोड सुरु झाली आहे. संजय राऊत यांनी यावरुन हल्लाबोल केला असतानाच आत राज ठाकरे यांनीही याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. हे पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. .बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसणे हे सरकारचं कामच आहे. पण त्याची जाहिरातबाजी ही महाराष्ट्राची संस्कृती नव्हती. त्यामुळे या सगळ्या मोहापासून दूर राहून सरकारने आणि प्रशासनाने आता एकरी किमान ३० ते ४० हजाराची मदत घोषित करावी आणि शेतकरी आणि त्याचं कुटुंब पुन्हा उभं राहील हे पहावे असे राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे..राज ठाकरे यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात अतिवृष्टीने धुमाकूळ घातला आहे, त्याबद्दल तुम्ही पूर्णपणे अवगत असाल महाराष्ट्राचा असा कुठलाही भाग शिल्लक राहिलेला नसेल जिथे अतिवृष्टीने नुकसान केलं नसेल. आमच्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांशी बोलल्यावर, लक्षात आलं आहे की, कित्येक ठिकाणी जमीन पूर्णपणे खरवडून वाहून गेलेली आहे. मे महिन्याच्या मध्यात जो पाऊस सुरु झाला आहे, त्याने जवळजवळ उघडीप घेतलीच नाहीये त्यामुळे, शेतीचं अतोनात नुकसान झालं आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे उध्वस्त झाली आहे. त्यामुळे सरकारने खालील सूचनांचा विचार करावा. .कुठल्याही निकषांच्या चौकटीत न लावता, सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करण्यात यावा.एकरी किमान ३० हजार रुपये नुकसान भरपाई घोषित करण्यात यावी. कारण आता शेतकऱ्याची घडी बसायला किमान १ वर्ष लागेल. गेल्या काही वर्षातल्या बेफाम उधळपट्टीने, राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक झालेली असली तरी, सरकारने हात आखडता घेऊ नये. वेळेस केंद्राकडे पाठपुरावा करावा आणि मदतीचं पॅकेज केंद्राकडून मिळवावे अ केंद्र सरकारने बिहारला असं पॅकेज या आधी दिलं आहेच त्यामुळे महाराष्ट्राला द्यायला काही हरकत नसावी असे त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे..अतिवृष्टीग्रस्त भागातील एकाही मुलाचं शिक्षण बंद होणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी. या मुलांना लागणारी वह्या-पुस्तकं मिळतील आणि अशा परिस्थितीत सहामाही परीक्षा देताना मुलांच्या मनाची काय स्थिती असेल याचा सरकारने विचार करून काही कृती तात्काळ अंमलात आणावी. हिंदी भाषा लादताना दाखवलेली चपळाई आणि आग्रहीपणा इथे पण दिसेल अशी अपेक्षा आहे, खोचक टोलाही राज ठाकरेंनी लावला आहे.. .या नैसर्गिक आपत्तीनंतर रोगराई प्रचंड वाढते त्यासाठी राज्याचा आरोग्य विभाग सतर्क राहील हे देखील सरकारने पहावे. जिल्हा रुग्णालयांपासून ते आरोग्य केंद्रांपर्यंत सगळीकडे औषधांचा तुटवडा पडणार नाही याची दक्षता सरकाने घ्यावी. अशा संकटानंतर कर्जाच्या हप्त्यासाठी सुरु होणारा बँकांचा तगादा हा फारच तापदायक विषय असतो. सरकाने बँकांना योग्य ती समज आत्ताच द्यावी, अन्यथा आमचे महाराष्ट्र सैनिक ती देतीलच, असा इशारा देखील राज ठाकरे यांनी पोस्ट द्वारे दिला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.