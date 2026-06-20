महाराष्ट्र जळतोय, राजकारणी फक्त फोडाफोडीत व्यस्त; ऑपरेशन टायगरवर राज ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया, अमित शाहांच्या PM मिशनवर मोठा दावा

मुंबई : मुंबईत शिवसेनेचा वर्धापन दिन साजरा केल्यानंतर आज शनिवार (ता. २०) रोजी मुंबईतील रंगशारदा सभागृहात पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचा मनसेचा मेळावा आयोजित करण्यात आला. यामध्ये शिंदेच्या ऑपरेशन टायगरवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पहिली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. याप्रकरणी विरोधकांवर टीका करत एसआयआर गोष्टीकडे दुर्लक्ष करू नका, असे आवाहन देखील करण्यात आले. .स्वाभिमान मेला की उरतात फक्त जिवंत प्रेतऑपरेशन टायगर अंतर्गत शिवसेना ठाकरे गटातील सहा खासदार फुटल्याने राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी राजकारणात विविध चर्चाही सुरु झाल्या आहेत. पण आपण आपल्या राज्याचे किती नुकसान करतो? अजून पाऊस पडला नाही, महाराष्ट्रात दुष्काळ परिस्थिती निर्माण होत आहे. पण राजकारणात खासदार, आमदार आणि नगरसेवक फोडा-फोडी सुरु आहे..Mumbai News: मुंबईकरांच्या आरोग्याशी खेळ! भेसळयुक्त मिठाई-माव्याचा मोठा साठा उघड; तुकाराम मुंढेंची धडक कारवाई.आज माणसं विकली जात आहेत. या गोष्टीचा विचार राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी नाही तर, जनतेने केला पाहिजे. कारण जनतेने ज्यांना निवडून आणण्यासाठी चार-पाच तास , उन्हामध्ये रांगेत उभे राहून मत दिले. तो माणूस कोटींसाठी विकला जात आहे, पण तुमच्या मताची किंमत शून्य, अशी बोचरी टीका करत राजकारण फोडणाऱ्यांना तुम्ही पुन्हा उभे करणार का ? आता ते आले तर तुम्ही निवडून देणार का? असा सवाल राज ठाकरे यांनी केला. अशा राजकारणामुळे महाराष्ट्राची परंपरा, स्वाभिमान आणि अस्तित्व आपण विसरून जात आहोत, याचा तुम्ही विचार करावा, असे राज ठाकरे यांनी यावेळी म्हटले..अमित शाह यांची पंतप्रधान होण्याची तयारी सुरुआगामी लोकसभा निवडणूक म्हणजे २०२९मध्ये अमित शाह पंतप्रधान होण्याची तयारी करत आहेत. त्यामुळेच ठाकरे गटाचे सहा खासदार भाजपमध्ये न जाता शिंदे गटात गेले. अमित शाह यांचा ग्रीन सिग्नल मिळाल्यानंतरच एकनाथ शिंदे यांनी'ऑपरेशन टायगर' राबवले. त्यानुसार ठाकरे गटातील संजय जाधव, संजय देशमुख, संजय दिना पाटील, भाऊसाहेब वाकचौरे, ओमराजे निंबाळकर आणि नागेश आष्टीकर पाटील या सहा खासदारांना एकनाथ शिंदे यांनी गळाला लावले. या खासदार फोड्यामागे अमित शाह यांना पंतप्रधान करण्याच्यादृष्टीने रणनीती आखण्यात आल्याचे मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी म्हटले..त्याचपुढे केंद्रात, भारतात भाजपची सत्ता आहे. पण ठाकरे गटाचे ६ खासदार भाजपमध्ये न जात शिंदे गटात कसे आणि का गेले? सध्या महायुतीत वाद पेटत आहे. नरेंद्र मोदी असल्यामुळे सध्या राजकारण शांत आहे. मात्रयेत्या काही दिवसांमध्ये केंद्रात आणि अनेक ठिकाणी गोंधळ होईल, असे कानावर पडत आहे. त्यामुळे ज्यावेळी वेळ येईल तेव्हा तुम्ही जमिनीत पाय रोवून उभे राहिले पाहिजे, असा कानमंत्र राज ठाकरे यांनी दिला..Mumbai Crime: बॉस समजून पैसे पाठवले, पण घडलं विचित्रच; फसवणुकीतील ५.७५ कोटी रोखले, दिल्लीतून पाच जण अटकेत.आत्महत्येत महाराष्ट्र आघाडीवरराज ठाकरे यांनी एका रिपोर्टचा हवाला देत आत्महत्येत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असल्याचे म्हटले आहे. मध्य प्रदेशमध्ये १५ हजार, गुजरातमध्ये ८ हजार आणि महाराष्ट्रात सर्वात जास्त २२ हजार १७४ आत्महत्या झाल्या आहेत. शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, नीटचे पेपर फुटत आहेत, खासदार, आमदार लहान मुलांसारखे पळवले जात आहेत. तसेच लोकांना भावनिक विषयात अडकवले जात आहे," असा आरोपही त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.