By

पुणे : १०० ते २०० गुरुजी आणि पुरोहित यांच्या उपस्थितीत उद्या शनिवारी (ता.३०) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांना शुभ आशीर्वाद देण्यात येणार आहे. त्यांच्या पुढील कार्यासाठी यश मिळो यासाठी गुरुजी पूजा करणार आहेत. उद्या राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांच्या पुणे (Pune) येथील घराबाहेर धार्मिकविधी होणार आहे. उद्या साडेआठ वाजता सकाळी राज ठाकरे औरंगाबादकडे (Aurangabad) निघणार आहेत. या प्रसंगी त्यांच्याबरोबर हजारो कार्यकर्ते असतील. दरम्यान वाढू येथे राज ठाकरे जाऊन छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या समाधीचे आशीर्वाद घेतील. (Raj Thackeray Purohit Perform Puja For Success Of MNS Chief In Pune)

हेही वाचा: राज ठाकरे औरंगाबादला पोहोचण्याआधीच संदिप देशपांडेंनी शेअर केला व्हिडिओ

औरंगाबाद येथील राज ठाकरे यांची १ मे रोजी म्हणजे रविवारी होणाऱ्या सभेला (Raj Thackeray Sabha) अखेर परवानगी मिळाली आहे. मात्र त्यावर चांगलेच राजकारण पेटले आहे. अनेक राजकीय संघटनांनी सभेला विरोध केला आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनीही या विरोध नोंदवला आहे. राज यांच्या सभेच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

हेही वाचा: दुसऱ्या भोंग्याची गरज नाही, जनताच आमचा भोंगा : बाळा नांदगावकर

मात्र सभेला औरंगाबाद पोलिस आयुक्त निखिल गुप्ता यांनी परवानगी दिली असली तरी अनेक अटी घातल्या आहेत. त्यामुळे भव्य अशी सभा होणार असल्याचे मनसे पदाधिकारी सांगत होते. पण अटींमुळे उपस्थितांची संख्येवर मर्यादा आणण्यात आली आहे.