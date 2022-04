दुसऱ्या भोंग्याची गरज नाही, जनताच आमचा भोंगा : बाळा नांदगावकर

By

औरंगाबाद : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांची सभा येत्या १ मे रोजी होणार आहे. औरंगाबाद येथील या सभेसाठी पक्षाकडून जोरदार तयारी सुरु आहे. सदरील सभा मराठवाडा सांस्कृतिक मैदानावर होणार आहे. मात्र दुसरीकडे पोलिस आयुक्त निखिल गुप्ता यांनी अद्यापही सभेला परवानगी दिलेली नाही. आज बुधवारी (ता.२७) पक्षाचे नेते बाळा नांदगावकर (Bala Nandgaonkar) हे औरंगाबादला (Aurangabad) आले आहे. या प्रसंगी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. दुसऱ्या भोंग्याची गरज नाही, जनताच आमचा भोंगा आहे. एकच कॅसेट वाजवून काही उपयोग आहे का ? या शब्दांमध्ये नांदगावकर यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले आहे. (Bala Nandagaonkar Says, We Don't Have Loudspeakers)

मंगळवारी (ता.२६) पवार यांनी आता यांना भोंगा आठवला असे म्हणत राज ठाकरे यांच्यावर टीका केली होती. बाळा नांदगावकर म्हणाले, बाळासाहेब हे बाळासाहेब होते. आमची दिशा, धोरण, नियोजन सर्व राज ठाकरे (Raj Thackeray) हेच आहेत. नुसत हनुमान चालीसा बोलल्याने देशभरात ज्योत प्रज्वलित झाली आहे. राज ठाकरे यांच्या सभेच्या परवानगीसाठी पोलिस आयुक्तांना भेटणार असल्याचे सांगून नांदगावकर म्हणाले, आम्ही पोलिसांना सहकार्य करणार आहोत.

मनसेच्या सभेसाठी पुण्यातून भोंगे आणल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र यास पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुमीत खांबेकर यांनी दुजोरा दिलेला नाही.