Raj Thackeray Karjat tree cutting visit : "गुजरातमधल्या एका कंपनीसाठी हा सारा खटाटोप!"; कर्जतच्या जंगलात स्वतः उतरताच राज ठाकरेंचा सरकारवर थेट वार, सभेत तोफ धडाडणार!

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत आणि भीमाशंकर अभयारण्याच्या लगत असलेल्या निसर्गरम्य साई डोंगर परिसरात गुजरातस्थित 'टॉरेंट पॉवर' कंपनीच्या वीज प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या बेसुमार वृक्षतोडी विरोधात आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे स्वतः मैदानात उतरले आहेत. .आज (बुधवार, ता. २८) राज ठाकरे यांनी थेट कर्जत गाठून ज्या ठिकाणी झाडांची कत्तल केली जात आहे, त्या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी केली. पाहणीनंतर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, "गुजरातमधील एका कंपनीला काम मिळावे म्हणून हा सारा खटाटोप सुरू आहे," असा थेट आरोप करत त्यांनी सत्ताधारी महायुती सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे..महाराष्ट्राची एकमेव लेणी... जिथून दिसतो अथांग समुद्र!.अभिनेते सयाजी शिंदे आणि स्थानिक पर्यावरणप्रेमींच्या आंदोलनानंतर आता राज ठाकरे यांनी स्वतः या प्रकरणात आक्रमक उडी घेतल्याने या प्रकल्पावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे..सह्याद्रीच्या कुशीत जाऊन पाहिली परिस्थितीकर्जत तालुक्यातील पालीतर्फे कोतवाल आणि खलाटी परिसरातील सुमारे २३३ हेक्टर वनजमिनीवर टॉरेंट कंपनीकडून १३ हजार ५०० कोटी रुपयांचा ३ हजार मेगावॅट क्षमतेचा 'पम्पड स्टोरेज हायड्रो पॉवर प्रकल्प' उभारला जात आहे. .यासाठी ३२ हजारांहून अधिक झाडे तोडण्याची अधिकृत परवानगी देण्यात आली असून, प्रत्यक्षात लाखो झाडांवर कुऱ्हाड चालवली जात असल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. या पार्श्वभूमीवर मनसे नेते अविनाश जाधव गेल्या तीन दिवसांपासून कर्जतमध्ये ठाण मांडून होते. आज दुपारी स्वतः राज ठाकरे घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी डोंगररांगांमध्ये सुरू असलेल्या वृक्षतोडीची भीषण वास्तवता प्रत्यक्ष पाहिली..Smile Day : रोज फक्त ५ मिनिटं हसल्याने काय होतं? वाचून थक्क व्हाल!.पाहणीनंतर 'एक्स'वर (ट्विटर) पोस्ट करत त्यांनी संताप व्यक्त केला: "आज २८ ऑक्टोबर रोजी कर्जत येथे टोरेंट कंपनीच्या वीज प्रकल्पासाठी जी बेसुमार जंगलतोड सुरू केली आहे, त्या जागेला भेट दिली. गुजरातमधल्या एका कंपनीला काम मिळावं म्हणून हा सारा खटाटोप सुरू आहे. बाकी आज संध्याकाळच्या कर्जत येथील पोलीस ग्राउंडवरच्या सभेत सविस्तर बोलेनच!".कोणाचा समाचार घेणार?प्रकल्पाच्या जागेची पाहणी केल्यानंतर राज ठाकरे आज संध्याकाळी कर्जत येथील पोलीस ग्राऊंडवर जाहीर सभेला संबोधित करणार आहेत. या सभेत राज ठाकरे टॉरेंट कंपनी, वन विभाग आणि प्रशासनाच्या भूमिकेचे वाभाडे काढणार असल्याचे निश्चित मानले जात आहे. महाराष्ट्रातील समृद्ध जंगले आणि सह्याद्रीच्या डोंगररांगांचा बळी देऊन गुजरातमधील उद्योगपतींचे खिसे भरले जात असल्याच्या मुद्द्यावर राज ठाकरे सभेतून सरकारवर काय तोफ डागतात, याविषयी संपूर्ण महाराष्ट्रात मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे..जगातील असा कोळी, ज्याचे जाळे चक्क ‘सोन्यासारखे’ चमकते! कधी पाहिलाय का?.आदिवासी पाडे आणि जैवविविधता संकटातसाई डोंगर हा संपूर्ण पट्टा भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्याला लागून असून येथे शेकरू, बिबट्या आणि अनेक दुर्मिळ वन्यजीवांचा अधिवास आहे. स्थानिक ग्रामपंचायती आणि ग्रामसभांनी या प्रकल्पाला आणि वृक्षतोडीला कडाडून विरोध केला आहे. डोंगर पोखरून झाडे पाडल्यास भविष्यात दरडी कोसळण्याचा आणि संपूर्ण आदिवासी पाडे उद्ध्वस्त होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. पर्यावरण आणि स्थानिकांच्या संतापाची दखल घेत आता राज ठाकरे या प्रकल्पाला पूर्णपणे कुलूप लावण्याची भूमिका घेणार का, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.