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Raj Thackeray Karjat tree cutting visit : "गुजरातमधल्या एका कंपनीसाठी हा सारा खटाटोप!"; कर्जतच्या जंगलात स्वतः उतरताच राज ठाकरेंचा सरकारवर थेट वार, सभेत तोफ धडाडणार!

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Raj Thackeray visited Karjat and inspected Torrent company's tree felling

Raj Thackeray visited Karjat and inspected Torrent company's tree felling

Sakal

विनयन वाघमारे
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रायगड जिल्ह्यातील कर्जत आणि भीमाशंकर अभयारण्याच्या लगत असलेल्या निसर्गरम्य साई डोंगर परिसरात गुजरातस्थित 'टॉरेंट पॉवर' कंपनीच्या वीज प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या बेसुमार वृक्षतोडी विरोधात आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे स्वतः मैदानात उतरले आहेत.

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