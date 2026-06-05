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Raj Thackeray: देश मोठ्या संकटाच्या उंबरठ्यावर... पर्यावरण बदलामुळे अर्थव्यवस्थेलाही बसणार फटका; राज ठाकरेंचा गंभीर इशारा

Raj Thackeray Highlights Economic and Environmental Risks of Climate Change : अतिवृष्टी, प्रचंड उष्णता, नष्ट होणारी वनसंपदा आणि ढासळती शेती-शहरे; तरुण पिढीने निसर्गरक्षणासाठी पुढे न आल्यास पुढच्या पिढ्यांसाठी अजीर्ण भविष्याचा इशारा
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raj thackeray

esakal

Sandip Kapde
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जागतिक पर्यावरण दिन आज साजरा होत असताना, गेल्या वर्षीच्या अतिवृष्टीचा अनुभव आणि यंदाचा अभूतपूर्व उन्हाळा यामुळे पर्यावरणाच्या बदलाकडे केवळ औपचारिक कार्यक्रमांच्या पलीकडे जाऊन बघण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मनसे नेते राज ठाकरेंनी यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण पोस्ट प्रसिद्ध केली आहे. त्यात त्यांनी पर्यावरणीय संकटाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होणारा फटका आणि भविष्यातील धोके यावर सविस्तर प्रकाश टाकला आहे.

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