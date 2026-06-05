Raj Thackeray: देश मोठ्या संकटाच्या उंबरठ्यावर... पर्यावरण बदलामुळे अर्थव्यवस्थेलाही बसणार फटका; राज ठाकरेंचा गंभीर इशारा

जागतिक पर्यावरण दिन आज साजरा होत असताना, गेल्या वर्षीच्या अतिवृष्टीचा अनुभव आणि यंदाचा अभूतपूर्व उन्हाळा यामुळे पर्यावरणाच्या बदलाकडे केवळ औपचारिक कार्यक्रमांच्या पलीकडे जाऊन बघण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मनसे नेते राज ठाकरेंनी यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण पोस्ट प्रसिद्ध केली आहे. त्यात त्यांनी पर्यावरणीय संकटाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होणारा फटका आणि भविष्यातील धोके यावर सविस्तर प्रकाश टाकला आहे..झाडलागवडीचा अतिउत्साह आणि वास्तवपर्यावरण दिनानिमित्त झाडे लावण्याचा आणि त्याचे फोटो सोशल मीडियावर टाकण्याचा उत्साह नेहमीच दिसतो. मात्र, त्यातील बहुतांश झाडे संध्याकाळपर्यंत टिकत नाहीत. काही वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने कोट्यवधी झाडे लावल्याची घोषणा केली होती, परंतु ती झाडे कुठे आहेत याची माहिती स्वतः सरकारलाही नाही. राज ठाकरेंनी अशा उपचारात्मक उपक्रमांऐवजी, पर्यावरण बदलाने आपण काय गमावले आणि पुढे काय गमावू शकतो याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज व्यक्त केली आहे..विकास आराखड्यातील पर्यावरणीय चेतावणी२०१४ मध्ये महाराष्ट्राच्या विकास आराखड्याची सादर करताना राज ठाकरेंनी एक फिल्मदेखील दाखवली होती. त्यात विकासाला सौंदर्य आणि पर्यावरणीय विचार जोडला नाही तर तो किती पोकळ ठरतो, याकडे लक्ष वेधले होते. गेल्या काही वर्षांत ही वस्तुस्थिती स्पष्ट झाली आहे. रस्ते, पूल यांसारख्या पायाभूत सुविधा बांधण्याची स्पर्धा सुरू असते, परंतु एका पावसातच शहरांची दाणादाण उडते. नुकत्याच एका बातमीत म्हटले होते की, या उन्हाळ्यात सकाळी दहा वाजल्यानंतर शेतात काम करायला पुरुष-महिला धजावत नव्हते. हा बदलत्या हवामानाचा स्पष्ट इशारा आहे..अर्थव्यवस्थेवर होणारा जबरदस्त फटकाठाकरेंनी काही गंभीर आकडेवारीही दिली आहे. यंदाच्या अति उष्णतेमुळे देशाच्या उत्पादक क्षमतेला जवळपास १५९ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे. गेल्या काही वर्षांत दरवर्षी सुमारे १६० अब्ज कामाच्या तासांचे नुकसान झाले. वर्ल्ड बँकेच्या अंदाजानुसार, पर्यावरणीय बदलांमुळे देशाच्या जीडीपीमध्ये २.५ ते ४.५ टक्क्यांची घट होऊ शकते. एका जागतिक अभ्यासानुसार, देशातील ५७ टक्के जिल्हे ज्यात ७६ टक्के लोकसंख्या राहते, ते जिल्हे गंभीर हानीच्या उंबरठ्यावर आहेत..Raj Thackeray: भ्रष्टाचाराच्या गोष्टी फडणवीसांनी करू नये, आपलं ठेवायचं झाकून...; राज ठाकरेंनी अजित पवार अन् बैलगाडी सर्व काढलं.Raj Thackeray criticism narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहनावर राज ठाकरे भडकले 'भुर्दंड जनतेला का ?'.शहरी आणि ग्रामीण जीवनातील अडचणीपावसाळ्यातील चार महिने शहरांमध्ये राहणे कठीण होते, तर ग्रामीण भागात अतिवृष्टीमुळे हाहाकार माजतो. उन्हाळ्यातील चार महिने शहरी आणि ग्रामीण भागात जगणे असह्य होते. अशा प्रकारे वर्षातील आठ महिने धडपणे जगता येत नाही. तरीही विकासाच्या नावाखाली चाललेल्या कामांकडे केवळ सकारात्मक दृष्टीने बघितले जाते. पिके वाहून जाणे, गाड्या पाण्यात तरंगणे हे दृश्य सामान्य झाले तरी विकासाचा दावा केला जातो..वनक्षेत्राची हानी आणि विकास धोरणकेंद्र सरकारच्या गेल्या ११ वर्षांत १,७३,९८४ हेक्टर जंगल जमीन खाणी, रस्ते इत्यादींसाठी दिली गेली. ही जमीन मुख्यतः अदानी उद्योगसमूहासाठी वापरली गेल्याचा आरोप ठाकरेंनी केला. पंतप्रधान मन की बातमध्ये पर्यावरणाबद्दल बोलतात, परंतु प्रत्यक्षात काही उद्योगपतींना मोठे करण्यावर भर दिला जातो. १.७३ लाख हेक्टर म्हणजे सुमारे १७३० चौरस किलोमीटर क्षेत्र. मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान १०४ चौरस किलोमीटरचे आहे. त्यामुळे सुमारे १६ अशा उद्यानांचे क्षेत्र नष्ट झाल्याचे उदाहरण देत ठाकरेंनी गंभीर चिंता व्यक्त केली..तरुण पिढीला आवाहन आणि मूळ धारणासोशल मीडियावर रिल्स बघून एकाकीपणा घालवणाऱ्या तरुण-तरुणींना राज ठाकरेंनी आवाहन केले आहे. शहरांतील बागा नाहीशा झाल्या, झाडे तोडली गेली, डोंगर पोखरले गेले, नद्या प्रदूषित झाल्या. जगातील इतर शहरांतील जपलेला निसर्ग आपल्याकडेही हवा असल्यास त्यासाठी आग्रही राहा, खोट्या आकडेवारीला भुलू नका, असे त्यांनी सांगितले.आपण पूर्वी निसर्गपूजक समाज होतो. कोकणातील देवराई त्या परंपरेमुळे टिकल्या. मूळ धारणांकडे वळल्याशिवाय पर्यावरण रक्षण शक्य नाही. पर्यावरण हा आता केवळ निसर्गप्रेमींचा विषय राहिला नाही, तर अर्थव्यवस्था, आरोग्य, शेती आणि शहरांच्या भविष्याशी जोडला गेला आहे..पुढच्या पिढीला काय देणार?जर आज कारवाई केली नाही तर पुढच्या पिढ्या या विळख्यातून सुटणार नाहीत. झाडांशिवायचे शहर, गटार झालेल्या नद्या, उन्हाळ्यात घराबाहेर पडता न येणारे गाव किंवा हिरवीगार, सुंदर आणि जगण्यालायक शहरे-गावे यातील कोणता पर्याय आपण निवडणार, याचा विचार आजच करावा. खऱ्या अर्थाने पर्यावरण दिन साजरा करायचा असेल तर या बदलासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे, असे राज ठाकरेंनी आपल्या पोस्टमध्ये स्पष्ट केले आहे..Raj Thackeray: केंद्राचा एकछत्री कारभार विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर घाला... 'NEET' पेपरफुटीवर राज ठाकरेंचा संताप, सरकारवर जोरदार हल्ला.World Environment Day 2026: 5 जूनलाच का साजरा केला जातो जागतिक पर्यावरण दिन? जाणून घ्या इतिहास, महत्त्व आणि यंदाची थीम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.