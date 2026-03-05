Rajya Sabha Election Maharashtra : राज्यसभेसाठी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटचा दिवशी शिंदे गटाकडून उमेदवार निश्चित, एकनाथ शिंदेंचा धक्कातंत्र

Eknath Shinde Rajya Sabha candidate : राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा गुरुवार हा शेवटचा दिवस असल्याने राज्यातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. विविध पक्षांचे वरिष्ठ नेते आणि संभाव्य उमेदवार विधानभवनात दाखल होत असल्याने दिवसभर राजकीय घडामोडींचा वेग वाढला आहे..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेही गुरुवारी विधानभवनात दाखल झाले. शिवसेना (शिंदे गट) कडून राज्यसभेच्या उमेदवाराबाबत शेवटच्या क्षणापर्यंत सस्पेन्स कायम होता. अखेर शिंदे यांनी ज्योती वाघमारे (Jyoti Waghmare) यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे राहुल शेवाळे यांची राज्यसभेची संधी हुकल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. शेवटच्या क्षणी उमेदवाराचे नाव बदलल्याने शिंदे यांनी धक्कातंत्राचा वापर केल्याचीही चर्चा सुरू झाली आहे..दरम्यान, महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या सात जागांपैकी चार जागांसाठी भाजपने उमेदवार निश्चित केले आहेत. सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, भाजप नेते विनोद तावडे, विदर्भातील नेत्या माया चिंतामणदास इवांते आणि मराठवाड्यातील नेते रामराव वडकुटे यांनी गुरुवारी उमेदवारी अर्ज दाखल केले..‘मविआ’तर्फे शरद पवारांचा अर्जमहाविकास आघाडीच्या वाट्याला आलेल्या एका जागेसाठी ज्येष्ठ नेते शरद पवार (Sharad Pawar) यांना काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने पाठिंबा दिल्याची घोषणा करण्यात आली. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ (Harshvardhan Sapkal) यांनी ही माहिती दिली..Rajya Sabha Election Maharashtra : राज्यसभा निवडणुकीसाठी हालचालींना वेग, भाजप उमेदवार विधानभवनात; शरद पवार, पार्थ पवार अर्ज दाखल करणार.खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांची भेट घेतल्यानंतर शरद पवार यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर गुरुवारी पवार यांनी राज्यसभेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. मात्र, या वेळी आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) अनुपस्थित राहिल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे..दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार Ajit Pawar यांचे चिरंजीव पार्थ पवार Parth Pawar देखील राज्यसभेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांच्या संभाव्य उमेदवारीमुळे राज्याच्या राजकारणात नवे समीकरण निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून राजकीय वर्तुळाचे लक्ष या घडामोडीकडे लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.