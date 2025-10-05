Ramdas kadam : रामदास कदम यांचा आणखी एक खळबळजनक दावा, थेट उद्धव ठाकरेंना आव्हान

Summary अनिल परब यांनी एसआरए प्रकल्पात भ्रष्टाचार केला आणि ८ हजार मराठी लोकांना घराबाहेर काढल्याचा आरोप.परब यांनी बिल्डरकडून मर्सिडीज व गाड्या घेतल्या, याबाबत चौकशी व्हावी अशी मागणी.कदम यांनी सांगितले की त्यांच्या कुटुंबावर आत्महत्येचे खोटे आरोप करण्यात आले असून ते न्यायालयात जाणार आहेत..अनिल परब यांनी रामदास कदम यांच्यावर आरोप केल्यानंतर आज पुन्हा कदम यांनी पत्रकार परिषद घेत परब यांच्यावर तीव्र शब्दांत टीका केली. बाळासांहेब ठाकरेंच्या शेवटच्या दिवसांबाबत उद्धव ठाकरें यांनीच सांगावे, अनिल परब का बोलत आहेत? असा सवाल करत आमच्यावर परब यांनी बिनबुडाचे आरोप केले आहेत त्यांचीच नार्को टेस्ट झाली पाहिजे, मीच त्यांच्या विरोधात कोर्टात जाणार आहे असा इशारा शिवसेना नेते रामदास कदम यांनी दिला आहे. .रामदास कदम म्हणाले की, बाळासाहेब ठाकरे यांचे निधन झाल्याचे मी स्वत: सांगितले, पण परब हे डॉक्टरांच्या टीमने आणि सर्व नेत्यांनी लोकांना ही माहिती सांगितल्याचे धादांत खोटे बोलत आहेत. त्यांनी त्या टीममधील डॉक्टरांची नावे सांगावीत. पण ते सांगू शकणार नाहीत कारण परब हे उद्धव ठाकरेंना खुश करण्यासाठी बोलत आहेत. मी पुन्हा दाव्याने सांगतो की बाळासाहेबांच्या निधनानंतर दोन दिवस कोणालाही त्यांच्या खोलीत जाऊ दिले नाही. पण लोकांसमोर जाऊन ही दु:खद बातमी सांगण्याची कोणाचीच हिंमत नव्हती शेवटी मी लोकांनसमोर गेलो आणि बाळासाहेबांचे निधन झाल्याचे सांगितले. .बाळासाहेब ठाकरेंचे पार्थिव दोन दिवस खोलीत का ठेवले असा मी संशय व्यक्त केला, जर माझी मागणी योग्य असेल तर त्याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. याबाबत उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्टिकरण दिले पाहिजे, पण कारण बाळासाहेब त्यांचे पिता होते, पण अनिल परबच पुढे येऊन खोटी माहिती देत आहेत. कारण त्यांना ठाकरेंना खुश करायचं आहे. पण त्यांनी निदान जनाची नाही मनाची लाज राखली पाहिजे. परब म्हणतात की, मेलेल्या माणसाचे ठसे घेऊन काय करायचे, पण ते त्यानांच माहित. मी याबाबत तेव्हा उद्धव ठाकरेंना म्हणालो होतो की, आपण साहेबांच्या पायाचे ठसे घेऊन ठेवायला हवेत त्यावेळी उद्धव ठाकरे म्हणाले की, आपण त्यांच्या हाताचे ठसे घेतले आहेत आणि आता परब खोटे बोलत आहेत. असेही रामदास कदम यांनी सुनावले. .'बाळासाहेब ठाकरे चक्क मला भूत म्हणायचे' मराठी अभिनेत्रीने सांगितलं कारण, आठवणी शेअर करत म्हणाली....विलेपार्ले येथील एसआरएची योजना सुरू आहे. ती अजून पूर्ण झाली नाही. अनिल परब यांनी घर रिकमी करा म्हणून ८ हजार मराठी माणसांना दम दिला. उद्घाटन झालं त्यावेळी अनिल परब व्यासपीठावर होते. या ८ हजार लोकांना फक्त एक वर्षाचं भाडं दिलंअनिल परब यांनी मराठी माणसांना मुंबई बाहेर काढण्यासाठी एका बिल्डरकडून पैसे घेतले, त्याच्याकडून दोन मर्सिडीज घेतल्या, मराठी माणसाच्या टाळूवरंच लोणी खाणारे परब यांची नार्को टेस्ट झाली पाहिजे. बिल्डरच्या पैशातून बुलेट गाड्या वाटल्या हे माझं नाही कर तेथील रहिवाशांचे म्हणले आहे. याचीही चौकशी झाली पाहिजे. ते आमच्या कुटुंबावर बिनबुडाचे आरोप करत आहेत, कदम कुटुंबातील कुणीही आत्महत्या केलेली नाही. बाळासाहेबांनी स्वत: माझ्या पत्नीला वाचवले आहे. अन् तुम्ही कदम कुटुंबाची बदनामी करत आहात. परब यांच्या विरोधात माझ्या भावाचा मुलगा कोर्टात जाणार आहे. असेही रामदास कदम यांनी यावेळी सांगितले. .FAQsप्रश्न 1: रामदास कदम यांनी कोणावर गंभीर आरोप केले आहेत? ➡️ अनिल परब यांच्यावर भ्रष्टाचार व खोटे आरोप केल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.प्रश्न 2: बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनाची माहिती कोणी दिली होती? ➡️ रामदास कदम यांच्या मते त्यांनी स्वतः ही माहिती लोकांना दिली.प्रश्न 3: बाळासाहेबांचे पार्थिव दोन दिवस खोलीत का ठेवले, असा संशय कोणी व्यक्त केला? ➡️ हा संशय रामदास कदम यांनी व्यक्त केला आणि चौकशीची मागणी केली.प्रश्न 4: अनिल परब यांच्यावर कोणत्या प्रकरणात आरोप झाले आहेत? ➡️ एसआरए प्रकल्पातील गैरव्यवहार, मराठी लोकांना घराबाहेर काढणे, आणि बिल्डरकडून लाभ घेणे.प्रश्न 5: रामदास कदम यांनी काय कारवाई जाहीर केली आहे? ➡️ त्यांनी सांगितले की ते आणि त्यांचे कुटुंब कोर्टात जाणार आहेत.प्रश्न 6: कदम यांनी बाळासाहेबांविषयी कोणता दावा पुन्हा केला? ➡️ त्यांनी सांगितले की बाळासाहेबांच्या हाताचे ठसे घेतले गेले होते, आणि परब खोटे बोलत आहेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.