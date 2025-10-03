Ramdas Kadam : 'बाळासाहेबांचा मृतदेह २ दिवस मातोश्रीवर ठेवला' ही माहिती रामदास कदमांना कुणी दिली? स्वत: सांगितलं नाव...

Ramdas Kadam revealed that the information came directly from the doctor who treated Balasaheb : गुरुवारी शिंदे गटाच्या दसरा मेळाव्यात बोलताना माजी मंत्री रामदास कदम यांनी धक्कादायक विधान केलं. बाळासाहेबांचा मृतदेह २ दिवस मातोश्रीवर ठेवला होता, असा दावा त्यांनी केला. त्यांच्या या दाव्यानंतर राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांनाही उधाण आलं आहे. यावरून आता पुन्हा एकदा राजकारण तापण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचं म्हणजे या दाव्यानंतर रामदास कदमांना ही माहिती नेमकी कुणी दिली? असा प्रश्नही उपस्थित होतो आहे. यावर आता स्वत: रामदास कदम यांनी खुलासा केला आहे. .मेळाव्यानंतर माध्यमांशी संवाददसरा मेळाव्यातील भाषणानंतर रामदास कदम यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना आपण आपल्या विधानावर ठाम असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसेच ही माहिती तुम्हाला कुणी दिली? असा प्रश्न विचारलं असता, ज्या डॉक्टरांनी बाळासाहेबांवर उपचार केले, त्यांनीच माहिती आपल्याला दिली असल्याचं रामदास कदम यांनी यावेळी सांगितलं..काय म्हणाले रामदास कदम?रामदास कदम म्हणाले, बाळासाहेब ठाकरेंबाबत आपण जे वक्तव्य केलं, ती माहिती आपल्याला डॉक्टरांनीच दिली होती. ज्या डॉक्टरांनी बाळासाहेबांवर उपचार केले, त्यांनीच मला हे सांगितले होतं. मातोश्रीवरही तशी चर्चा होती, ज्यावेळी मी डॉक्टरांना कारण विचारलं, तेव्हा उद्धव ठाकरेंनाच विचार असं त्यांनी सांगितलं.उद्धव ठाकरेंना दिला इशारा..पुढे बोलताना 'ये तो झाकी है, अभी बहोत कुछ बाकी है', असं म्हणत त्यांनी उद्धव ठाकरेंना पुन्हा इशाराही दिला. मी जे बोललो ते काहीच नाही अजून बऱ्याच गोष्टी बाकी आहेत. कितीवेळा ते बॅगा घेऊन मातोश्रीवरुन निघाले होते, हे सगळं मला माहीत आहे.'ये तो झाकी है, अभी बहोत कुछ बाकी है', असं ते म्हणाले. तसेच आपण सूड भावनेने वागत नसून उद्वव ठाकरे सूड भावनेने वागत आहेत, ते योगश कदम यांच्या मागे लागले आहेत, असा आरोपही रामदास कदम यांनी केला..रामदास कदमांचा नेमका दावा काय?दरम्यान, शिंदे गटाच्या दसरा मेळाव्यात रामदास कदम यांनी आक्रमक भाषण केले. यावेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृतदेहाविषयी त्यांनी खळबळजनक दावा केला. बाळासाहेबांचा मृतदेह दोन दिवस मातोश्रीत का ठेवण्यात आला? याचा तपास करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच शिवसेनाप्रमुखांचं निधन कधी झालं, त्यांचा मृतदेह किती दिवस मातोश्रीमध्ये ठेवला होता, काढा माहिती. हे मी जबाबदारीने बोलत आहे. मी खूप मोठं विधान करतोय याची जाणीव मला आहे, असेही ते म्हणाले..याशिवाय उद्धव ठाकरे यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांचा मृतदेह दोन दिवस मातोश्रीवर का ठेवला होता? आतमध्ये काय चाललं होतं? आम्ही मातोश्रीच्या खाली बसलो होतो. मी आठ दिवस मातोश्रीच्या बाकड्यावर झोपत होतो. सगळं कळत होतं, पण हे सगळं कशासाठी होतं? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.