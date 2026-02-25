Ration card verification : सर्वेक्षणातून होणार रेशन ग्राहकांची खातरजमा; घरोघरी जाऊन घेतली जाणार माहिती, केंद्र सरकारकडून खासगी कंपनी नियुक्ती

Ration card survey : केंद्र सरकारने रेशन ग्राहकांच्या सर्वेक्षणासाठी खासगी कंपनी नियुक्ती केली आहे. ही कंपनी घरोघरी जाऊन ग्राहकांचे सर्वेक्षण करणार आहे. यातून रेशन ग्राहकांची खातरजमा केली जाणार आहे. त्यानंतर याचा अहवाल ही कंपनी केंद्रीय अन्न व पुरवठा मंत्रालयाला देणार आहे. यासाठी ग्राहकांची यादी निश्चित केली असून, त्यांचे सर्वेक्षण केले जाईल. .जिल्ह्यामध्ये अंत्योदय आणि प्राधान्य गटातून धान्य घेणाऱ्यांची संख्या सुमारे २५ लाख आहे. या सर्वांना रेशनचे धान्य दिले जाते. काही महिन्यांपूर्वी राज्य शासनाने जिल्हा पुरवठा विभागाला २० हजार ३१० ग्राहकांची यादी दिली आहे. या व्यक्तींनी धान्य न घेतल्याने त्यांचे रेशन बंद करण्यात आले..ज्या ग्राहकांना रेशनच्या धान्याची आवश्यकता नाही, त्यांनी ते परत करावे यासाठी शासनाने ‘गिव्ह इट अप’ योजना सुरू केली. मात्र, याला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. जिल्ह्याची लोकसंख्या सुमारे ४० लाख असून त्यातील २५ लाख व्यक्ती रेशनचे धान्य घेत आहेत. अशीच विसंगती अन्य राज्यात आणि जिल्ह्यांतही आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने विविध निकष लावून एक संभाव्य यादी केली आहे. या यादीमधील व्यक्तींचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यासाठी एक खासगी कंपनी नियुक्त करण्यात आली असून ही कंपनी स्वतंत्रपणे हे सर्वेक्षण करेल. यामध्ये जिल्हा पुरवठा विभागाचा फारसा सहभाग नसणार आहे..या सर्वेक्षणात ग्राहकांच्या कुटुंबातील सदस्य संख्या, महिन्याला मिळणारे धान्य, सर्वात जास्त वापरला जाणारा धान्य प्रकार, रेशनवरील अवलंबित्व, नोकरी - व्यावसायाचे स्वरूप, कुटुंबाची आर्थिक प्राप्ती या सगळ्या गोष्टींची माहिती घेतली जाणार आहे. प्रत्यक्ष लाभार्थी कोण आहेत याचीही खातरजमा या सर्वेक्षणातून होणार आहे. याचा अहवाल केंद्रीय अन्न व पुरवठा विभागाला पाठवला जाणार असून, या अहवालातून रेशन ग्राहकांचे नेमके चित्र समोर येणार आहे..Ration Shop Onion Supply : रेशन दुकानात मिळणार स्वस्त कांदा, कृषी मूल्य आयोग उपसमितीचा अहवाल; अतिरिक्त पुरवठाकाळातील प्रभावी उपाय.ग्राहकांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावाशासनाने निर्धारित केलेल्या यादीमधील व्यक्तींची आर्थिक स्थिती विविध निकष लावून ठरवली गेली आहे. त्यामुळे या सर्वेक्षणात याचीही खातरजमा केली जाईल. त्यातून किती ग्राहकांना रेशनच्या धान्याची निकड आहे. वर्षातील किती महिने त्यांनी धान्य घेतले आहे, याची माहिती मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.