परप्रांतीय ट्रेनमध्ये, कन्फर्म तिकिटासह मराठी माणूस प्लॅटफॉर्मवर; TC, रेल्वे प्रशासन, पोलीस अन् सरकार सगळेच झोपेत

कोकण रेल्वेच्या गाड्यांना असलेली गर्दी आणि तिकीट न मिळणं ही बाब सामान्य बनली आहे. गणपती, शिमगा सणाला गावी जाण्यासाठी तिकीट बूकिंग अवघ्या काही मिनिटात फुल्ल होतं. पण आता रत्नागिरीत एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे. कन्फर्म तिकीट बूकिंग असूनही गाडीत असलेल्या परप्रांतियांच्या गर्दीमुळे प्रवाशांना प्लॅटफॉर्मवरच उभा रहावं लागलं. गाडी स्टेशनला येऊन निघून गेली तरी प्रवाशी गाडीत बसू शकले नाहीत. दरवाजात अनधिकृत प्रवासी उभा असल्यानं त्यांना आतही शिरता आलं नाही..रत्नागिरी स्टेशनवर कन्फर्म तिकीट हातात असूनही प्रवाशाला सुरक्षितपणे डब्यात जाता आलं नाही. बूकिंग असलेल्या जागांवर इतर प्रवासी होतेच, शिवाय दरवाजापर्यंत जनरल डब्यासारखी अवस्था झाली होती. प्रवाशाने यावेळी प्लॅटफॉर्मवर असलेल्या रेल्वे पोलिसांकडे मदत मागितली पण तेसुद्धा आम्ही काही करू शकत नाही म्हणत होते. या घटनेचा व्हिडीओ प्रवाशाने केला असून तो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..वास्को-द-गामा ते पाटना एक्सप्रेस रत्नागिरी स्टेशनला आल्यानंतर रत्नागिरी स्टेशनवरून बूकिंग केलेल्या प्रवाशांनाच आत शिरू दिलं नाही. क न्फर्म तिकीट असूनही जर प्रवासी सुरक्षितपणे डब्यात शिरू शकत नसेल, तर रेल्वेच्या 'सुरक्षित प्रवासा'च्या दाव्याचे काय? तिकीट काढूनही जर चढू दिलं नाही, तर जबाबदार कोण?" असा प्रश्न प्रवाशाने उपस्थित केला आहे..आपल्या मातीतच दुय्यम वागणूक मिळाल्याचा आरोप संतप्त प्रवाशाने केला. रेल्वे स्टेशनवर आली तेव्हा १० ते १२ रेल्वे पोलीस होते. पण त्यांनीही गुन्हेगारासारखीच वागणूक दिली. आपल्याकडे तिकीट असूनही रेल्वेने प्रवास न करता आल्यानं पैसे आणि वेळ दोन्ही वाया गेल्याचं प्रवाशाने म्हटलं..भररात्री प्रवाशांना मानसिक त्रास सहन करावा लागल्याची तक्रार प्रवाशाने केलीय. त्या दिवशी वास्को-द-गामा – पटणा एक्सप्रेस मध्ये ड्युटीवरील TC कोण? किती दंड (चालान) वसूल करण्यात आले? याची चौकशीची मागणीही केली आहे. या घटनेमुळे रेल्वे प्रशासनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. प्रवाशांच्या सुरक्षेचा आणि सन्मानाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. प्रशासन यावर काय कारवाई करते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.