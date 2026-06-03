Excise Department: महसूलाचा विक्रम, पण अंमलबजावणीचा बोजवारा! उत्पादन शुल्क विभागातील १,६५९ रिक्त पदे, पुणे विषारी दारूकांडाने उघड केला व्यवस्थेतील विरोधाभास

-नितीन बिनेकर मुंबई : राज्याला दरवर्षी ३७ हजार कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळवून देणाऱ्या उत्पादन शुल्क विभागाची अंमलबजावणी यंत्रणा मात्र मनुष्यबळाच्या गंभीर तुटवड्याने ग्रासली आहे. महसूल संकलनात देशात उत्तर प्रदेशनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्रात विभागातील तब्बल १,६५९ पदे रिक्त आहेत. अशा परिस्थितीत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील विषारी दारूकांडाने बेकायदा दारूविरोधातील लढाईत यंत्रणा किती सक्षम आहे, यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील विषारी दारू प्रकरणात अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाल्यानंतर विभागातील काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. मात्र दुर्घटना घडल्यानंतर कारवाई करण्यापेक्षा ती रोखण्यात यंत्रणा का अपयशी ठरली, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा मानला जात आहे. महसूल वाढविण्यावर भर असताना बेकायदा दारूचे अड्डे कसे फोफावले, याची चर्चा सुरू झाली आहे..राज्याला उत्पादन शुल्कातून दरवर्षी ३७ हजार कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळतो. मात्र हा महसूल मिळवून देणाऱ्या विभागातील ४,९२६ मंजूर पदांपैकी केवळ ३,२६७ पदे भरलेली आहेत. तब्बल १,६५९ पदे रिक्त असून विभागातील जवळपास प्रत्येक तीनपैकी एक पद रिक्त आहे. महसूलवाढीचे लक्ष्य सातत्याने वाढत असताना मनुष्यबळ वाढविण्याकडे मात्र दुर्लक्ष झाल्याची टीका होत आहे..- कामाचा डोंगर, यंत्रणा मात्र थकलेलीराज्यातील हजारो मद्यदुकाने, बार, उत्पादन युनिट्स, गोदामे आणि वाहतूक साखळीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी उत्पादन शुल्क विभागावर आहे. मात्र उपलब्ध कर्मचारीसंख्येच्या तुलनेत कामाचा व्याप प्रचंड आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये एकाच अधिकाऱ्याकडे मोठे क्षेत्र असल्याने नियमित तपासण्या, गुप्त कारवाया आणि बेकायदा दारूविरोधातील मोहिमांवर परिणाम होत असल्याचे सांगितले जाते..विशेष म्हणजे प्रत्यक्ष कारवाई करणाऱ्या वर्ग ‘क’ संवर्गातच १,५५० पदे रिक्त आहेत. याच कर्मचाऱ्यांवर बेकायदा दारू निर्मिती, वाहतूक आणि विक्री रोखण्याची जबाबदारी असते. त्यामुळे तळागाळातील यंत्रणाच कमकुवत झाल्याचे चित्र आहे..महसूल वाढतोय; भरती मात्र रखडलेलीराज्य सरकारकडून दरवर्षी उत्पादन शुल्क महसूल वाढविण्याचे उद्दिष्ट दिले जाते. मात्र महसूल वाढत असताना रिक्त पदे भरणे, आधुनिक तांत्रिक साधने उपलब्ध करून देणे आणि अंमलबजावणी मजबूत करण्याबाबत अपेक्षित गती दिसत नसल्याची टीका होत आहे. तुलनेत कर्नाटकमध्ये उत्पादन शुल्क विभागात ५,८११ पदे आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये महाराष्ट्राच्या तुलनेत दुप्पटाहून अधिक मनुष्यबळ कार्यरत आहे. महसूलात देशात दुसरा क्रमांक असलेल्या महाराष्ट्रात मात्र मनुष्यबळाची तूट कायम आहे..- पुणे दुर्घटनेने उघड केला व्यवस्थेतील विरोधाभासपुणे-पिंपरीतील विषारी दारूकांड ही केवळ दुर्घटना नसून महसूलवाढ आणि अंमलबजावणी यांतील दरी दाखवणारी घटना ठरली आहे. एका बाजूला महसुलाचे नवे विक्रम होत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला बेकायदा दारूचा व्यवसाय सुरूच असल्याचे या घटनेतून समोर आले आहे. महसूल मिळवून देणाऱ्या विभागाकडे सरकारचे लक्ष असते; मात्र त्याच महसुलाचे संरक्षण करणारी यंत्रणा मनुष्यबळाच्या अभावाने झुंजत असल्याचे वास्तव या घटनेनंतर पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे..महाराष्ट्रात तब्बल १,६५९ पदे रिक्तमंजूर पदे : ४,९२६भरलेली पदे : ३,२६७रिक्त पदे : १,६५९विभागातील ३४ टक्के पदे रिक्तवर्ग ‘क’मधील रिक्त पदे : १,५५०वार्षिक महसूल : ३७,००० कोटींपेक्षा अधिक.Ujani Temple: उजनीतील प्राचीन स्थापत्यकलेचा वारसा पुन्हा उजेडात; पाणी साठा घटल्याने पळसनाथ मंदिराचे दर्शन, पाच दशकांनंतरही सुस्थितीत.महसूल मोठा, मनुष्यबळ कमीराज्यमहसूल ( कोटी)मनुष्यबळउत्तर प्रदेश - ५७७००- ८,०००महाराष्ट्र -३७,००० - ३,२६७तेलंगणा - ३५,००० - ४,०००आंध्र प्रदेश- २७,००० - ४,०००कर्नाटक - १९,५००- ५,८११तामिळनाडू - १७,०००- ८,०००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.