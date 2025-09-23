अतिवृष्टीने बळीराजा संकटात, मंत्र्यांना बांधावर जाण्याच्या सूचना; CM फडणवीसांनी ओल्या दुष्काळाचा विषय मात्र टाळला

मराठवाड्यासह राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून अतिवृष्टी सुरू आहे. या पावसामुळे शेतीचं प्रचंड नुकसान झालंय. राज्यात पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मदत करण्याचा निर्णय़ घेण्यात आलाय. यानुसार २२१५ कोटींची मदत देण्यासाठी जीआर काढले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली..मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गेल्या काही दिवसात मराठवाड्यात अतिवृष्टी झालीय. जवळपास ८ जणांचा मृत्यू झालाय. १० जण जखमी आहेत. तर एनडीआरएफ एसडीआरएफच्या १७ तुकड्या कार्यरत आहेत शेतकऱ्यांचं जे नुकसान झालं होतं त्याचे पंचनामे करण्याचं आदेश दिलेले. आतापर्यंत ३१ लाख ६४ हजार शेतकऱ्यांना २२१५ कोटींची मदत देण्याचे जीआर काढले आहेत. येत्या १० ते १५ दिवसात शेतकऱ्यांना पैसे मिळतील..Marathwada Rain : दुष्काळी जिल्ह्यात अतिवृष्टी झालीय, शेतकरी राजा संकटात; सरकारने तातडीनं मदत करावी : शरद पवार.जवळपास २२१५ कोटी रुपये जमा होतीलच. याशिवाय अद्याप पंचनाम्याचं काम थांबलं नाहीय. नवनव्या ठिकाणी पाऊस पडतोय. तिथं पंचनामे करून मदत केली जाईल. एखाद्या जिल्ह्यात आता कमी मदत दिसत असेल तरी उर्वरित शेतकऱ्यांना लवकरच मदत मिळेल. शेतकऱ्यांना तातडीची मदत मिळावी हा उद्देश असल्याचं फडणवीस म्हणाले..घर, जमीन याबाबत नुकसानीची भरपाई देण्याचे अधिकार जिल्हा अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. पैशांची कुठली कमतरता पडणार नाही याची काळजी घेतोय. कोणत्या जिल्ह्यात काय स्थिती आहे याचा आढावा आम्ही घेतला आहे असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं..राज्यात पालकमंत्र्यांसह मंत्र्यांना पूरग्रस्त भागात भेटी देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मी स्वत: काही भागात जाणार आहे. मदतकार्यावर ताण येणार नाही असा आमचा प्रयत्न असेल. परिस्थिती समजून घेऊन अधिक मदत करता येईल, उद्ध्वस्त होणाऱ्या शेतकऱ्याला अधिकचा दिलासा देता येईल याचा प्रयत्न करत आम्ही करत असल्याचं फडणीस म्हणाले..ओला दुष्काळ जाहीर करणार का? कधी करणार असा प्रश्न विचारला असता फडणवीस यांनी स्पष्ट उत्तर देणं टाळलं. ते म्हणाले की, या ठिकाणी जे काही नुकसान झालंय त्या करीता नियमात जी आहे ती मदत देऊ..रोहयोच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा देणार का या प्रश्नावर फडणवीस म्हणाले की, खरडून दिलेल्या जमिनीकरता आपला जीआर आहे. त्यातही सकारात्मक मदत करतंय. एनडीआरएफच्या अंतर्गत आगाऊ रक्कम आपल्याला दिलेली असते. त्यानंतर आपल्याला काही मदत लागली तर निश्चित घेऊ आणि मिळेल. केंद्राची मदत मिळेपर्यंत राज्य सरकार थांबणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.