दुबार मतदारांचे झेडपीसाठी तिसऱ्यांदा मतदान! सोलापूर जिल्ह्यात ३८,९०९ पैकी १८,१४५ दुबार मतदार सापडलेच नाहीत; नगरपालिका, महापालिका क्षेत्रातही ५३००० दुबार मतदार

तात्या लांडगे
सोलापूर : नगरपालिका निवडणुकीच्या मतदार यादीत सोलापूर जिल्ह्यात ११ हजार ५१४ दुबार मतदार होते. महापालिकेसाठी १ जुलै २०२५ रोजी अंतिम केलेल्या मतदार यादीत २३ हजार ५६३ मतदार दुबार आढळले. जिल्हा परिषदेच्या मतदार यादीत देखील तब्बल ३८ हजार ९०९ दुबार मतदार आहेत. यातील काहींनी नगरपालिकेत मतदान केले असून आता महापालिकेत आणि पुढे जिल्हा परिषदेसाठीही मतदान करतील. त्यांच्याकडून हमीपत्रे घेतली, पण ते प्रभाग, गट, गणासंदर्भातील आहेत.
सोलापूर जिल्हा परिषद व जिल्ह्यातील ११ पंचायत समित्यांसाठी २४ लाख ५९ हजार २२७ मतदार आहेत. त्यात ३८ हजार ९०९ दुबार मतदार आहेत. दुबार मतदार कोठे मतदान करणार याचे हमीपत्र घेण्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने २९ ऑक्टोबर रोजी प्रशासनाला सूचना केल्या होत्या. त्यातील १८ हजार १४५ मतदार प्रशासकीय यंत्रणेला सापडलेच नाहीत. उर्वरित दुबार मतदारांनी आपण जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या कोणत्या गट-गणात मतदान करणार, यासंदर्भातील हमीपत्रे दिली आहेत.
दरम्यान, अनेक मतदारांची नावे जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महापालिकेच्या मतदार यादीत देखील आहेत. तिन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक वेगवेगळ्या टप्प्यांवर झाल्याने त्यांना मतदार यादीत नाव असल्याने नियमानुसार त्याठिकाणी मतदान करता येणार आहे. आता जिल्हा परिषद निवडणुकीत ज्या मतदारांचे नाव दोन गटात किंवा पंचायत समितीच्या दोन गणात आहे, त्यांना दोन्ही ठिकाणी मतदान करता येऊ नये म्हणून त्यांच्याकडून हमीपत्र घेण्यात आले आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
दुबार मतदारांची स्थिती
एकूण दुबार मतदार
३८,९०९
हमीपत्र दिलेले
२०,७६४
हमीपत्र न दिलेले
१८,१४५
इलेक्शन ड्युटीसाठी ९००० शिक्षक
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी ५ फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार आहे. प्रत्येक तहसीलदारांनी मतदानासाठी लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलित केली आहे. तीन-चार दिवसांत प्रत्येकाला त्यासंदर्भातील पत्रे पाठविली जाणार असून १० दिवसांनी त्यांचे प्रशिक्षण होईल. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी दोन हजार ७५८ मतदान केंद्रे आहेत. त्याठिकाणी साधारणतः नऊ हजार शिक्षकांना इलेक्शन ड्यूटी असणार आहे. त्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळांवरील पावणेचार हजार शिक्षक आहेत.
