Two Sudden Deaths During Flag Hoisting Shock Maharashtra

धाराशिवमध्ये पोलीस अन् बुलढाण्यात मुख्याध्यापकाचा झेंडावंदनावेळी मृत्यू, अचानक कोसळले खाली

Republic Day : देशभरात प्रजासत्ताक दिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात असताना महाराष्ट्रात हृदयद्रावक अशा दोन घटना घडल्या आहेत. धाराशीवमध्ये पोलिसाचा तर बुलढणाऱ्यात मुख्याध्यापकाचा झेंडावंदन सुरू असताना मृत्यू झालाय.
धाराशिवमध्ये एका पोलीस अधिकाऱ्याचा तर बुलढाण्यात एका मुख्याध्यापकाचा ध्वजवंदनाच्या कार्यक्रमावेळी हृदयविकाराच्या झटक्यानं मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. धाराशिवमधील अधिकारी जागेवर कोसळत असल्याचं व्हिडीओमध्ये कैद झालंय. मोहन जाधव असं धाराशिवमधील अधिकाऱ्याचं नाव आहे. तर बुलढाण्यातील मुख्याध्यापकाचं नाव दिलीप राठोड असं आहे.

