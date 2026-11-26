मुंबई : भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (एफएसएसएआय) दिलेल्या स्पष्टीकरणाचे बिसलेरीने स्वागत केले आहे. गोव्यातील प्रकल्पात तयार झालेल्या पाण्याच्या एका नमुन्याबाबत स्पष्टीकरण मागविण्यात आले होते. ही बाब १४ महिन्यांपूर्वी तयार केलेल्या एका विशिष्ट बॅचशी संबंधित असून, कंपनीच्या देशभरातील अन्य उत्पादनांशी तिचा संबंध नसल्याचे बिसलेरीने स्पष्ट केले आहे..बिसलेरीने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, एफएसएसएआयने २३ नोव्हेंबरला माध्यमांना दिलेल्या स्पष्टीकरणात संबंधित बॅचच्या नमुन्याची फेरतपासणी केल्यानंतर त्यातील ब्रोमेटचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा कमी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. गोव्यातील प्रकल्पात २७ सप्टेंबर २०२५ला तयार झालेल्या 'गो २७०' या एकाच बॅचच्या विक्रीवर निर्बंध लागू आहेत..POD Taxi: आधी वृक्षारोपण करा! पॉड टॅक्सी प्रकल्पावरून न्यायालयाचा सरकारला इशारा.या बॅचचा कोणताही साठा सध्या बाजारात उपलब्ध नाही. या बॅचमधील पाण्याचे सहा नमुने सुरुवातीच्या तपासणीत सर्व निकषांवर पात्र ठरले होते; मात्र फेरतपासणीत एका नमुन्यात प्रतिलिटर ०.१४४ मायक्रोग्रॅम पीएएच (पॉलिसायक्लिक अॅरोमॅटिक हायड्रोकार्बन्स) आढळले. त्याच बॅचमधील दुसरा नमुना सर्व निकषांवर पात्र ठरल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. या तपासणीतील विसंगतींकडे लक्ष वेधत बिसलेरीने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये पीएएचची फेरतपासणी करण्याची मागणी केली होती..दरम्यान, भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (एफएसएसएआय) आता देशभरातील बाटलीबंद पाण्याची सखोल तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील दोन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये या पाण्याच्या नमुन्यांची प्रयोगशाळेमध्ये तपासणी करण्यात येणार आहे..26/11 Mumbai Attack 18th Anniversary : लाठी घेऊन कसाबच्या गोळ्या अंगावर झेलणारे तुकाराम ओंबळे अन् 'ती' ६० तासांची काळी रात्र! १८ वर्षांनंतरही मुंबईच्या जखमा ताज्या; तहव्वुर राणाच्या प्रत्यार्पणानंतर कुठवर पोहोचला न्याय?.पूर्ण सहकार्य करणार !या प्रकरणात कंपनी एफएसएसएआयला सहकार्य करणार असून, आवश्यक त्या प्रक्रियेत आपली बाजू मांडणार असल्याचे बिसलेरीने म्हटले आहे. त्यानंतर एफएसएसएआयला बिसलेरीच्या विविध प्रकल्पांमधील नमुन्यांच्या तपासणीत पीएएचसंदर्भात कोणतीही प्रतिकूल बाब आढळलेली नाही, असा दावाही कंपनीने केला आहे.बिसलेरीचे देशभरात सर्व १४३ प्रकल्प सुरू असून, ते एफएसएसएआयच्या नियमांचे पालन करीत असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले. संबंधित गोवा प्रकल्पालाही उत्पादन थांबविण्याचे कोणतेही निर्देश देण्यात आलेले नाहीत. त्यानंतरच्या उत्पादनांचे नमुनेही लागू गुणवत्ता निकषांनुसार पात्र ठरल्याचे कंपनीने म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.