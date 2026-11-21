Chandrashekhar Bawankule Statement : मोठ्या प्रमाणात शेतजमिनी खरेदी करून त्या वर्षानुवर्षे पडीक ठेवणाऱ्या व्यापारी आणि व्यावसायिकांना राज्य सरकार चाप लावण्याच्या तयारीत आहे. खरेदी केलेली शेतजमीन तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ पडीक ठेवल्यास ती सरकारी जमा करण्याबाबतचा कायदा भविष्यात लागू करावा लागेल, असे स्पष्ट संकेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. पाऊस चांगला झाल्यानंतरही शेतजमीन लागवडीखाली आणली नाही, तर अशा जमिनींवर कारवाई होऊ शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..बावनकुळे कोराडी (जि. नागपूर) येथे शनिवारी (ता. २१) पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, काही मोठे व्यापारी आणि व्यावसायिक १००, २०० ते ४०० एकरांपर्यंत शेतजमिनी खरेदी करून ठेवत आहेत. मात्र, या जमिनींवर शेती केली जात नाही. केवळ भविष्यातील गुंतवणूक म्हणून जमिनी खरेदी करून त्या पडीक ठेवण्याचा प्रकार सुरू आहे. दुष्काळी परिस्थितीत शेती करणे शक्य नसल्याने जमीन पडीक राहणे समजू शकते. मात्र, पुरेसा पाऊस झाल्यानंतरही जमीन पडीक ठेवता येणार नाही..शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात जमिनी खरेदी करून त्यांचा शेतीसाठी वापर केला जात नसेल, तर अशा जमिनी तीन वर्षांत शेतीयोग्य वापरात आणणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्या सरकारी जमा करण्याबाबत कायदा लागू करण्याचा विचार करावा लागेल. अनेकांनी भविष्यातील फायद्याच्या अपेक्षेने जमिनी खरेदी केल्या आहेत. मात्र, त्या लागवडीखाली आणणे आवश्यक आहे. चांगला पाऊस झाल्यानंतरही जमिनी पडीक राहिल्यास त्या पुन्हा कृषी वापरासाठी आणण्याबाबत सरकार पावले उचलेल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले..Parli Agriculture Office: परळीच्या कृषी अधिकाऱ्याची राज्यात बाजी; कीड-रोगांची २ हजार ४७४ छायाचित्रे अपलोड करत पटकावला दुसरा क्रमांक.बिगरशेतकऱ्यांच्या जमीन खरेदीवरही लक्षदरम्यान, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बेकायदेशीर जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांचीही बावनकुळे यांनी यापूर्वी गंभीर दखल घेतली होती. शेतजमीन निवासी वापरासाठी वापरता येणार नाही. असे प्रकार आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला होता..नोंदणी अधिनियम १९०८, मुद्रांक अधिनियम १९५८ आणि महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ नुसार जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांची नोंदणी केली जाते. या प्रक्रियेत सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी, ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि जमीन खरेदी करणारी व्यक्ती शेतकरी असल्याचा पुरावा तपासला जातो.बिगर शेतकरी मोठ्या प्रमाणात शेतजमिनी खरेदी करत असल्याच्या प्रकारांवरही सरकारचे लक्ष आहे. परराज्यातील व्यक्तींनाही महाराष्ट्रात शेतजमीन खरेदी करताना शेतकरी असल्याचा पुरावा सादर करावा लागेल. त्याशिवाय राज्यात शेतजमीन खरेदी करता येणार नाही, असे बावनकुळे यांनी यापूर्वी विधानसभेत स्पष्ट केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.