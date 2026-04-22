लालपरीला मिळणार ग्लॅमर! रितेश जिनिलिया STचे सदिच्छा दूत; मंत्री सरनाईकांची घोषणा

मुंबई : महाराष्ट्र एसटी महामंडळाने प्रवाशांना आकर्षित करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राची लालपरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या MSRTC ला आता ग्लॅमरची जोड मिळणार आहे. अभिनेता रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) आणि अभिनेत्री जिनिलिया देशमुख यांची एसटीचे सदिच्छा दूत म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. .परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटीचे ब्रँड अम्बेसिडर म्हणून अभिनेता रितेश देशमुख आणि अभिनेत्री जिनिलिया देशमुख यांची घोषणा केली आहे. हा राज्य सरकारसोबत पाच वर्षांचा करार याबाबत करण्यात आला असून या निर्णयामुळे एसटीच्या प्रतिमेत बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे त्यांनी म्हटले..यावेळी प्रताप सरनाईक यांनी म्हटले की, आरटीओ टीमच्या माध्यमातून ड्रिंक अँड ड्राईव्हची मोहीम आम्ही चालू ठेवतोय. यामुळे अनेक अपघात होतात. ज्यामध्ये अनेकजण मृत्युमुखी पडतात. त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी चांगल्या ब्रँड अम्बेसिडरची आवश्यकता आहे. कालच रितेश देशमुख यांना यासाठी मागणी केली आणि लगेचच त्यांनी याला मान्यता दिली. .आज मंत्रिमंडळाची बैठक संपल्यानंतर माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्रिमंडळीत सर्व सहकार्यांच्या उपस्थितीत अभिनेता रितेश देशमुख आणि अभिनेत्री जिनिलिया देशमुख यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे..तसेच आज राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय झाला आहे. कारण एसटी महामंडळ जे तोट्यात आहे त्याच उत्पन्न वाढवण्यासाठी देखील याचा फायदा होईल. एसटीचे पूर्व नवनवीन उपक्रम आता रितेश देशमुख आणि जेनेलिया देशमुख यांच्या माध्यमातून घराघरात पोहचवणार आहोत. या गोष्टीचा मला अभिमान वाटतो, असेही त्यांनी सांगितले..माझा लहानपणापासूनचा प्रवास एसटीनेच झालेला आहे. आता त्याच एसटीचा मी ब्रँड अम्बेसिडर झालो या गोष्टीचा मला अभिमान आहे. एसटी महामंडळाचा सदिच्छा दूत केलं हे माझ्यासाठी मोठी गोष्ट आहे. आम्ही आमच्याकडून यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू, असे रितेश देशमुख यांनी म्हटले.