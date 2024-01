Rohit Pawar: रोहित पवारांची ईडीच्या अधिकाऱ्यांना विनंती; म्हणाले, मराठा आरक्षण...

मुंबई : 'बारामती अॅग्रो लि' प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांना ईडीनं नोटीस पाठवली आहे. या नोटिशीवर रोहित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ट्विट करुन त्यांनी ईडीला विनंती केली असून दिलेल्या वेळेआधीच बोलवावं आपण तयार आहोत असं त्यांनी म्हटलं आहे. (rohit pawar requested ed officials to call him for enquiry on 22 or 23 January not on 24 January due to maratha morcha)