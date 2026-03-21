Rupali Chakankar : रुपाली चाकणकरांनी खरच अनामिका बोट कापलं? २ सप्टेंबरला नेमकं काय घडलं? स्वत: दिलं स्पष्टीकरण...

नाशिकमधील कथित ज्योतिष्य सांगणाऱ्या अशोक खरातला बलात्काराच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. याप्रकरणाची राज्यभरात चर्चा सुरु आहे. महत्त्वाचे म्हणजे याच अशोक खरातची पाद्यपूजा करताना रुपाली चाकणकरांचे काही फोटोही समोर आले आहेत. त्यामुळे रुपाली चाकणकर यांच्यावर जोरदार टीका होऊ लागली आहे. .सुषमा अंधारे यांनी देखील याप्रकरणावरुन चाकणकरांवर अंत्यत गंभीर आरोप केले. रुपाली चाकणकर या तंत्र-मंत्र विद्या करायच्या. वशीकरणाची विद्या शिकण्यासाठी चाकणकर सोमवती अमावस्येच्या दिवशी स्वत:ची अनामिका कापली होती, असा आरोप अंधारे यांनी केला. या आरोपानंतर चांगलीच खळबळ उडाली आहे..Ashok Kharat Case : "सावित्रीची लेक जिथे भोंदू पावलांवर वाकली...." अमोल कोल्हेंची रुपाली चाकणकर यांच्यावर बोचरी टीका.याच आरोपांवर आता रुपाली चाकणकर यांनी उत्तर दिलं आहे. काल माध्यमांशी बोलताना त्यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली. त्या म्हणाल्या की ''जो फोटो २ सप्टेंबरचा म्हणून दाखवण्यात आला आहे. तो १२ सप्टेंबरचा आहे. २ सप्टेंबरला मी अजितदादांच्या दौऱ्यात होते, माझ्या हाताला कुठेही जखम नव्हती. परंतु सातत्याने खोटी माहिती दिली गेली. ही खोटी माहिती देणाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवणार'' असा इशाराही त्यांनी दिला..Rupali Chakankar Controversy : चाकणकरांनी अमावस्येला बोट कापून घेतलं ? सुषमा अंधारेंनी फोटो दाखवत केला काळ्या जादूचा आरोप.दरम्यान, अशोक खरातचं पाद्यपुजन करतानाच्या फोटोबाबत त्यांनी सांगितलं. की ''जे व्हिडिओ आणि फोटो व्हायरल होत आहेत, ते पाच वर्षांपूर्वीचे आहेत. एखादा व्यक्ती पुढे जाऊन कसा वागेल याची माहिती आपल्याला कशी असणार. आपलं कुटुंब वारकरी संप्रदायाचं असल्याने अशोक खरातच्या ट्रस्टशी आपण जोडलो गेलो, परंतु त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल इतर माहिती नव्हती'', असं त्या म्हणाल्या.