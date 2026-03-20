Ashok Kharat: रुपाली चाकणकरांना राजीनामा देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश; आजच निर्णय? सूत्रांची माहिती

Rupali Chakankar: राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यांना देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा देण्याचे आदेश दिल्याची सूत्रांची माहिती आहे. त्यामुळे चाकणकर ह्या आज (शुक्रवार) राजीनामा देतील, असं सांगितलं जातंय. 'साम टीव्ही'ने सूत्रांच्या हवाल्याने हे वृत्त दिलं आहे..ज्योतिषविद्येच्या नावाखाली महिलांचा लैंगिक छळ केल्याप्रकरणी नाशिकचा भोंदूबाबा अशोक खरात याला पोलिसांनी अटक केलीय. या प्रकरणी शंभरपेक्षा जास्त छळाचे व्हिडीओ तपास यंत्रणांच्या हाती लागल्याचं सांगितलं जातंय. प्रकरणाचं गांभीर्य ओळखून सरकारने आयपीएस तेजस्वी सातपुते यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक स्थापन केलं आहे. .याच भोंदूबाबा अशोक खरात याच्यासोबत रुपाली चाकणकर यांचे फोटो व्हायरल झाले आहेत. चाकणकरांनी त्याला गुरु मानल्याचं दिसून येतंय. जो माणूस महिलांचं शोषण करतो, त्या माणसासोबत रुपाली चाकणकर यांचे फोटो व्हायरल झाले. त्यामुळे सुषमा अंधारे, रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी चाकणकरांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती..Ashok Kharat: मोठी बातमी! अशोक खरातचं बिंग फोडणारा निरज जाधव पोलिसांच्या ताब्यात; खरातच्या संपत्तीची माहिती आली समोर.मागच्या दोन-तीन दिवसांपासून हे प्रकरण माध्यमांमध्ये चर्चिलं जात आहे. त्यामुळे चाकणकरांवरुन सरकारवर दबाव वाढतोय. त्यानंतर शुक्रवारी सायंकाळी रुपाली चाकणकर यांनी राज्याच्या पोलिस महासंचालकांची भेट घेतली. या भेटीनंतर त्या मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी गेल्या. मुख्यमंत्र्यांनी चाकणकरांना राजीनामा देण्याचे आदेश दिल्याची सूत्रांची माहिती आहे. 'साम टीव्ही'ने हे वृत्त दिले आहे..नीरज जाधव पोलिसांच्या ताब्यातज्या नीरज जाधवने अशोक खरातचे व्हिडीओ समोर आणले त्याला शुक्रवारी नाशिक पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. पीडित मुलीला तिचे मॉर्फ व्हिडीओचे स्क्रीनशॉट्स पाठविल्या प्रकरणी त्याच्यावर गुन्हा दाखल झालेला होता. खरातचे शंभराहून अधिक महिलांचे लैंगिक शोषणाचे व्हिडीओ असल्याची माहिती आता पुढे येतेय. भोंदूबाबा कॅप्टन खरातच्या प्रॉपर्टीची यादीदेखील समोर आलीय. खरातकडे सुमारे २०० कोटींपेक्षा अधिकची माया असल्याचे बोलले जातंय.