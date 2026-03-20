Rupali Chakankar Resigns: ''समाजात आपण कुणालातरी गुरु मानत असतो...'' राजीनाम्यानंतर रुपाली चाकणकरांनी दिलं स्पष्टीकरण

1. रुपाली चाकणकर यांनी महिला आयोगाच्या अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला आहे. 2. त्यांनी देवेंद्र फडणवीस आणि सुनेत्रा पवार यांची भेट घेतली. 3. चाकणकर यांनी ट्रस्टवरील कामाबद्दल स्पष्टीकरण दिलं. 4. त्यांनी खरात प्रकरणात पोलिस तपासाची मागणी केली आहे. 5. खोट्या बातम्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे..Ashok Kharat Crime Nashik: दोन दिवसांपासून सुरु असलेल्या टीकेनंतर अखेर रुपाली चाकणकर यांना महिला आयोगाच्या अध्यक्ष पदावरुन बाजूला व्हावं लागलं. शुक्रवारी त्यांनी आधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली, त्यानंतर त्या देवगिरी बंगल्यावर सुनेत्रा पवारांच्या भेटीसाठी गेल्या. चर्चेनंतर त्यांनी पवारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे आपल्या पदाचा राजीनामा दिला..राजीनामा दिल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना रुपाली चाकणकर म्हणाल्या की, महादेव मंदिराचं देवस्थान ट्रस्टवर मी सदस्य म्हणून काम केलेलं आहे. माझ्यासोबत समाजातील अनेक प्रतिष्ठित नागरिक ट्रस्टवर आहेत. मी प्रदेशाध्यक्ष असल्यापासून ट्रस्टवर काम केलेलं आहे. त्यानंतर मी आयोगाची अध्यक्ष झाले होते. या ट्रस्टचा कार्यकाळ ८ ऑगस्ट २०२५ रोजी संपलेला आहे..''समाजात आपण कुणालातरी गुरु मानत असतो. खरात पती-पत्नीला मी आणि माझ्या परिवाराने गुरु मानलं होतं. गुरुपौर्णिमा, महाशिवरात्री अशा कार्यक्रमांना आम्ही जात असू. यात एखाद्या व्यक्तीला गुरु मानलंय, त्यानिमित्ताने संपूर्ण कुटुंब आम्ही कार्यक्रमाला उपस्थित रहात होतो. माध्यमांमध्ये दाखवले जाणारे व्हिडीओ काही वर्षांपूर्वीचे आहेत. गुरुपौर्णिमेनिमित्त माझ्या पतीने आणि मी ती पाद्यपुजा केली होती.''.चाकणकर पुढे म्हणाल्या, ही घटना समजली तेव्हा त्यावेळी मला धक्का बसला होता. या देवस्थान ट्रस्टशी माझ्या कुटुंबाचा संबंध आहे. पण खरात आणि त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल काही माहिती असण्याचं कारण नव्हतं. यामध्ये पोलिसांनी खोलवर निःपक्षपणे तपास करावा, हे मी सांगितलेलं आहे.या घटनेचा तपास पारदर्शकपणे, निःपक्षपणे व्हावा, यासाठी मागणी केली. माझं संपूर्ण कुटुंब हे वारकरी कुटुंब आहे. त्यामुळे आमची श्रद्धा ही अध्यात्मिक होती. त्याची दुसरी बाजू आम्हाला कधी माहिती नव्हती. जे घडलं ते अतिशय चुकीचं आणि घाणेरडं आहे. पोलिसांनी आरोपींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आम्ही पोलिसांकडे केलेली आहे..खबरदार पुढारीच्या बातमीबद्दल स्पष्टीकरणचाकणकर म्हणाल्या, खबरदार पुढारी यांनी त्यांच्या वर्तमानपत्रात एक बातमी लिहिली होती. १९ मार्च २०२५ रोजीची ती बातमी होती. आमच्या विभागीय समुपदेशकाने त्यांना एक पत्र पाठवून त्यात स्पष्टपणे म्हटलं होतं की, सविस्तर माहिती कळवावी. दुसरं पत्र आम्ही पोलिस अधीक्षकांना दिलं होतं. माझ्या कार्यालयाकडून संबंधित पत्रकाराला फोन करुन माहिती असेल तर पोलिसांकडे जाण्याचं आवाहन केलं होतं. त्यांनी आम्हाला पत्र पाठवून, आमच्याकडे माहिती नाही, असं म्हटलं होतं.. आणि आता ते बोलत आहेत.''माझ्याकडे ५ तारखेला एका मुलीचा मेल आला होता. या मेलमध्ये त्या मुलीने खरातच्या ऑफिसमध्ये काम करणाऱ्या एका व्यक्तीविरोधात तक्रार केली होती. त्यात खरातचा संबंध नव्हता. त्यानंतर तातडीने आमचं एक पत्र पोलिसांना गेलं. या प्रकरणाचा तपास करावा, असं सांगितलं. याची सुनावणी १७ तारखेला आमच्याकडे लागली होती. त्यानंतर पोलिसांनी स्वतः कारवाई करत असल्याचं म्हटलं होतं.'' असं सांगत चाकणकरांनी खरात किंवा त्याच्याशी संबंधिताला वाचवण्याचा प्रयत्न केला नसल्याचं म्हटलं..रुपाली चाकणकर पुढे बोलल्या, दोन दिवसांपासून सुरु असलेल्या गोष्टी चुकीच्या आहेत. एखाद्याचं वैयक्तिक आयुष्य कुणालाही माहिती नसतं. आम्ही देवस्थान ट्रस्टशी जोडलेलं होतो. अनेकांचे फोटो यात आहेत, मात्र केवळ महिला म्हणून सॉफ्ट टार्गेट करणं चुकीचं आहे. काहींनी पत्रकार परिषदा घेऊन चुकीच्या बातम्या पसरवण्याचा प्रयत्न केला.''काहींनी सांगितलं की, माझा फोटो २ सप्टेंबरचा आहे. मात्र तो फोटो १२ सप्टेंबरचा आहे. त्या दिवशी आमावस्या असल्याचं खोटं सांगितलं. २ सप्टेंबरला आम्ही अजितदादांच्या दौऱ्यात होतो. तेव्हा कुठेही माझ्या हाताला जखम नाही. ते सगळे फोटो माझ्याकडे आहेत. ५ सप्टेंबरचा फोटोही बघा, ६ तारखेला बघा.. कुठेही हाताला जखम नाही. खोट्या बातम्या पसरवल्याप्रकरणी आम्ही कायदेशीर मार्गाने लढा लढणार आहोत. खरातवर कठोर कारवाई व्हावी, चौकशी निःपक्ष व्हावी, यासाठी मी माझ्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.'' असं चाकणकरांनी सांगितलं.