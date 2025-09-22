Ladki Bahin Yojana : सरकारच्या लाडकी बहिण योजनेत चार हजार ९०० कोटींचा भष्ट्राचार; खासदार सुप्रिया सुळेंचा घणाघाती आरोप

कऱ्हाड - राज्य सरकारच्या लाडकी बहिण योजनेतून आत्तापर्यंत २६ लाख महिलांना वगळण्यात आले आहे. योजनेचा लाभ घेण्यास त्या महिलांना सरकारने मनाई केली आहे. त्या योजनेत चार हजार ९०० कोटींचा भष्ट्राचार झाला आहे. ते पैसे परूषांनी काढले असे सरकार म्हणत आहे.मात्र कोणत्या पुरूषांनी काढले, त्यापुढे काय कार्यवाही केली, याचे उत्तर सरकारला द्यावेच लागेल, असे आव्हान खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज येथे झालेल्या पत्रकार परिषेदत केला. .खासदार सुळे कोल्हापूरच्या दौऱ्या आहेत. त्यापूर्वी सायंकाळी येथे आल्या. त्यांनी येथील विरंगुळा, वेणूताई चव्हाण स्मारक येथे भेट देवून त्याची पहाणी केली. त्यानंतर त्यांनी ज्येष्ठ नेते यशवंतारव चव्हाण यांच्या समाधीस्थळी जावून अभीवादन केले. वेणूताई चव्हाण ट्रस्टमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधला..यावेळी माजी खासदार श्रीनिवास पाटील, राष्ट्रवादीचे सारंग पाटील, शहराध्यक्ष नंदकुमार बटाणे, माजी नगरसेवक सौरभ पाटील, माजी नगराध्यक्षा अॅड. विद्याताई साळुंखे उपस्थीत होते. लाडकी बहिण योजनेत सध्या राज्य सरकार निकष लावत आहे, ती वेळ का आली, या प्रश्नावर उत्तर देताना त्यांनी थेट त्या योजनेवर त्यांनी टिका केली.खासदार सुळे म्हणाल्या, त्या योजनेतून आत्तापर्यंत राज्यातील २६ लाख महिलांना वगळण्यात आले आहे. सुमारे चार हजार ९०० कोटींचा भष्ट्राचार झाला आहे. पैसे पुरूषांनी काढले असे सरकार म्हणत आहे, तर ते कोण पुरूष आहेत, ते सरकार सांगत नाही. ज्या महिलांची नावे वगळली आहेत. त्यांना यापूर्वी त्या योजनेत समाविष्ठ करून कसे घेतले. त्यावेळी कोणते निकष लावले होते..आत्ता कोणत्या निकषांसह अधिकाराने तुम्ही योजनेचा लाक्ष घेण्यास त्यांना मनाई करत आहात. त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे देणे सरकारला बंधनकारक आहे. कारण ते सगळे सरकारचे पैसे आहेत ना, मात्र त्याची उत्तरे सरकार देत नाहीत, हेच दुर्देव आहे.राहूल गांधीच्या वोट चोरीच्या प्रश्नावर सौ. सुळे म्हणाल्या, कॉग्रेसचे नेते राहूल गांधी जो वोट चोरीचा मुद्दा मांडत आहेत. त्याची देशातील पहिली तक्रार राष्ट्रवादीने केली आहे. राहूल गांधी जे तक्रारीचे पत्र दाखवत आहेत. ते राष्ट्रवादीने केलेल्या तक्रारीचे आहे. त्यामुळे तो मुद्दा राष्ट्रवादीचा आहे, कॉग्रेस पक्षाने पुढे नेला आहे. त्यात आम्ही त्यांच्या सोबत आहोत..राज्य सरकारची सध्याची सामाजिक, राजकीय व आर्थिक स्थिती आस्थीर आहे. अशा काळात विरोधक म्हणून कणखर भुमिका नेहमीच राहणार आहे. राज्य शांत राहिले पाहिजे, यासाठी आमचा नेहमीच प्रयत्न राहिला आहे. आरक्षणाचा प्रश्नावर खासदार सौ. सुळे म्हणाल्या, मराठासह धनगर, मुस्लीम व लिंगायत समाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, हीच मागणी आहे. मराठासह या समाजांनाही न्याय मिळाला पाहिजे..ओबीसेचे नेते पुढे येतात, मराठा समाजाचे येत नाहीत, असे काही नाही. याउलट आरक्षणाच्या बाजूने संसदेत सर्वात जास्तवेळा मागणी राष्ट्रवादीने केली आहे. ती माझीच मागणी आहे. त्याचा डेटा उपलब्ध आहे. तो कोणीही तपासावा. याउलट देशभरातील सर्व समाजांच्या मागण्या एकत्रीत करा. त्याचे व्यापक बील मांडले जावे, त्यावर सविस्तर चर्चाही होवून निर्णय व्हावा, अशी स्पष्ट भुमिका मी संसदेत घेतली आहे. त्याचे रेकॉर्ड आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.