Sachin Ahir: ''मी पक्ष सोडलेला नाही...'', शिवसेनेकडून उपसभापतीपदाचा अर्ज भरल्यानंतर सचिन अहिर काय म्हणाले? शिंदेंनी सांगितली तांत्रिक बाजू

Eknath Shinde Shivsena: शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे विधान परिषदेचे आमदार सचिन अहिर यांनी मंगळवारी शिवसेनेकडून विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. महायुतीकडे दोन्ही सभागृहात संख्याबळ असल्याने उपसभापती पदावर अहिरे यांनी निश्चित वर्णी लागणार आहे. अर्ज दाखल केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेतली..पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले की, सचिन अहिर यांनी आज विधान परिषद उपसभापतीपदासाठी महायुतीकडून अर्ज दाखल केला आहे. महायुती दोन्ही सभागृहात बहुमतात आहे. त्यामुळे त्यांची उपसभापती म्हणून उद्या त्यांची निवड होईल. फक्त मुंबईपुरतं नाही तर महाराष्ट्रामध्ये ते सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठी काम करतील. ते शिवसेनेत आल्यामुळे पक्षाची ताकद मुंबईसह महाराष्ट्रात वाढणार आहे. त्यांचं मी मनापासून स्वागत करतो आणि शुभेच्छा देतो..शिंदे पुढे म्हणाले, महाविकास आघाडीच्या काळात महाराष्ट्र विकासकामात मागे पडला होता, तो अनुशेष भरुन काढण्याचं काम आम्ही महायुतीच्या माध्यमातून केलं. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, यासारख्या अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या. त्यामुळे जनतेने आम्हाला पुन्हा आशीर्वाद दिला. त्यामुळे अनेक राजकीय लोक शिवसेनेवर विश्वास दाखवत आहेत. शब्दाला किंमत देणारी संघटना आहे, म्हणूनच लोक स्वतःहून येत आहेत..Wagholi News : डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे प्रसूती दरम्यान बाळाचा मृत्यू; केसनंद येथील घटना, पतीची पोलिसांकडे लेखी तक्रार.काय म्हणाले सचिन अहिर?पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना सचिन अहिर म्हणाले, शिंदे साहेबांनी माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला उपसभापती पदावर संधी देऊन माझा सन्मान वाढवला आहे. सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्याची संधी मला या माध्यमातून मिळाली आहे. हे काम करत असताना पक्ष संघटना कशी वाढेल, ग्रामीण भागातील ताकद कशी वाढेल, यासंबंधीचं काम मी सुरु करणार आहे.''आता एकनाथ शिंदे साहेब जी जबाबदारी देतील, ती पूर्ण ताकदीने मी पार पाडणार आहे. मी कोणताही पक्ष सोडलेला नाही, तांत्रिक बाबी मी वेगळ्या व्यासपीठावर बोलेन. आज उपसभापतीपदाची जबाबदारी दिली, हा माझा बहुमान आहे, याचा विचार करुन मी पुढे काम करणार आहे.'' असं म्हणत आमदार सचिन अहिर यांनी कुठेही प्रवेश केला नसल्याचं सांगितलं..लग्नानंतर जोडीदाराने चीट केलं तरीही माफ करायचं... राम कपूरचं धक्कादायक वक्तव्य, आकांक्षा चामोला संतापली, म्हणते-.याच मुद्द्यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, ''सचिन अहिर आमदार झाले तेव्हा आम्हीच त्यांना मतदान दिलेलं आहे. तेव्हा शिवसेना आणि धनुष्याबानच होता, आजही आहे. त्यामुळे ते कुठेही जात नाहीत, जागेवरच आहेत.'' अशा शब्दांत शिंदेंनी तांत्रिक बाजू दाखवून दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.