महाराष्ट्र बातम्या

Sachin Ahir: ''मी पक्ष सोडलेला नाही...'', शिवसेनेकडून उपसभापतीपदाचा अर्ज भरल्यानंतर सचिन अहिर काय म्हणाले? शिंदेंनी सांगितली तांत्रिक बाजू

Maharashtra Legislative Council Deputy Chairman: ''शिंदे साहेबांनी माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला उपसभापती पदावर संधी देऊन माझा सन्मान वाढवला आहे. सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्याची संधी मला या माध्यमातून मिळाली आहे.''
Sachin Ahir

Sachin Ahir

esakal

संतोष कानडे
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Eknath Shinde Shivsena: शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे विधान परिषदेचे आमदार सचिन अहिर यांनी मंगळवारी शिवसेनेकडून विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. महायुतीकडे दोन्ही सभागृहात संख्याबळ असल्याने उपसभापती पदावर अहिरे यांनी निश्चित वर्णी लागणार आहे. अर्ज दाखल केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेतली.

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