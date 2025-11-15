Sahyadri Tiger Reserve : ऐतिहासिक क्षण! सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात पहिली वाघीण दाखल; ताडोबातील ‘चंदा’ सह्याद्रीच्या जंगलात झेपावली...

वेळ पहाटे तीन वाजून २० मिनिटे...पिंजऱ्याचा दरवाजा उघडला गेला अन् डरकाळी फोडत ‘चंदा’ झेपावली. क्षणार्धात ती घनदाट जंगलात निघून गेली. तीन वर्षांची तरुण, तडफदार चंदा वाघीण आज सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील चांदोली जंगलात दाखल झाली. सह्याद्री खोऱ्यात पहिली ‘वनलक्ष्मी’ मिळाली. .रात्रीच्या अंधारात घडलेला हा ऐतिहासिक क्षण या खोऱ्याचे भाग्य उजळणारा ठरला. पुनर्वसन वनविभागाने ही मोहीम फत्ते केली. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात तीन नर आणि पाच मादी असे आठ वाघ आणले जाणार आहेत. त्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यातील पहिली वाघीण दाखल झाली..Sahyadri Tiger Reserve : सह्याद्री व्याघ्रप्रकल्पात चौथ्या वाघावर शिक्कामोर्तब, कुंभार्ली घाटात वाघाचे दर्शन.‘चंदा’च्या आगमनाने सह्याद्रीतील व्याघ्र संवर्धनाला नवी उभारी मिळणार आहे. महाराष्ट्र वन विभागाने ‘ऑपरेशन तारा’ या राज्यातील दीर्घकालीन व्याघ्र संवर्धन उपक्रमांतर्गत ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील ‘टी-२०-एस-२’ या तीन वर्षांच्या तरुण वाघिणीला यशस्वीरीत्या सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात सोडण्याची प्रक्रिया सुरू होती. तिचे नाव चंदा..Tiger Attack: वाघाच्या हल्ल्यात पुन्हा शेतकऱ्याचा मृत्यू; पारशिवनी तालुक्यातील कालभैरव पेठ परिसरातील घटना.पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय यांनी ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प व पेंच व्याघ्र प्रकल्प येथील आठ वाघांचे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात स्थानांतर करण्यास मंजुरी दिली आहे. भारतीय वन्यजीव संस्थेतील शास्त्रज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली हा संपूर्ण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.