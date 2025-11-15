महाराष्ट्र बातम्या

Sahyadri Tiger Reserve : ऐतिहासिक क्षण! सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात पहिली वाघीण दाखल; ताडोबातील ‘चंदा’ सह्याद्रीच्या जंगलात झेपावली...

Chanda Tigress Enters Sahyadri Tiger Reserve : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात तीन नर आणि पाच मादी असे आठ वाघ आणले जाणार आहेत. त्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यातील पहिली वाघीण दाखल झाली आहे. ‘चंदा’च्या आगमनाने सह्याद्रीतील व्याघ्र संवर्धनाला नवी उभारी मिळणार आहे.
वेळ पहाटे तीन वाजून २० मिनिटे...पिंजऱ्याचा दरवाजा उघडला गेला अन् डरकाळी फोडत ‘चंदा’ झेपावली. क्षणार्धात ती घनदाट जंगलात निघून गेली. तीन वर्षांची तरुण, तडफदार चंदा वाघीण आज सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील चांदोली जंगलात दाखल झाली. सह्याद्री खोऱ्यात पहिली ‘वनलक्ष्मी’ मिळाली.

