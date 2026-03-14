LPG टंचाईमुळे शिर्डी साई मंदिराचा मोठा निर्णय! आता एकच लाडू प्रसाद मिळणार; प्रसादालयाच्या मेनूमध्येही मोठा बदल

इराण आणि इस्रायलमधील वाढत्या जागतिक तणावाची तीव्रता आता महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जगप्रसिद्ध शिर्डी साई बाबा मंदिरापर्यंत पोहोचली आहे. देशभरात एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या वाढत्या संकटामुळे शिर्डी साई बाबा संस्थानला त्यांच्या व्यवस्थापनात मोठे आणि तीव्र बदल करावे लागले आहेत. याचा सर्वात मोठा परिणाम मंदिरातील प्रसिद्ध लाडू प्रसाद आणि प्रसादालयाच्या जेवणाच्या व्यवस्थेवर झाला आहे..शिर्डी मंदिरात येणाऱ्या लाखो भाविकांसाठी साईबाबांचा लाडू प्रसाद हा श्रद्धेचे प्रतीक आहे. संस्थानच्या म्हणण्यानुसार, सामान्य दिवशी दररोज सुमारे ४५,००० लाडू पाकिटे विकली जातात. तर दर्शन रांगेत उभ्या असलेल्या भाविकांना सुमारे ५०,००० बुंदी पाकिटे मोफत वाटली जातात. गॅसच्या तीव्र टंचाईमुळे संस्थानने निर्णय घेतला आहे की आतापासून प्रत्येक भक्ताला प्रसाद म्हणून फक्त एक लाडू पाकिटे दिली जातील..LPG Gas Shortage: 'एलपीजी' वितरणाबाबत महाराष्ट्र सरकारचे आदेश; कोणाला किती गॅस मिळणार? यादी आली समोर.येत्या काळात प्रसादाचे उत्पादन पूर्णपणे थांबू नये म्हणून गॅस वाचवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. साई इन्स्टिट्यूटने म्हटले आहे की, सध्या लाडू बनवण्यासाठी उपलब्ध असलेला गॅस फक्त १० ते १२ दिवस टिकू शकतो. इंधनाचा वापर कमी करणे आता संस्थेसाठी अनिवार्य झाले आहे, जरी या निर्णयामुळे मोठे आर्थिक नुकसान देखील होईल. गॅस संकटाचा परिणाम केवळ प्रसादापुरता मर्यादित नाही; शिर्डीच्या विस्तीर्ण प्रसादालयातील व्यवस्था देखील बदलण्यात आली आहे. .भाविकांना आता दोन ऐवजी फक्त एकच भाजी दिली जाईल. शिवाय, इंधन वाचवण्यासाठी, डाळ आणि भाताऐवजी तांदळाची खिचडी दिली जाईल. याचा अर्थ असा की आता भाविकांना भाजी, रोटी आणि खिचडी असे साधे जेवण मिळेल. या कठीण काळात, संस्थेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प अन्न तयार करण्यात एक मोठा आधार ठरत आहे आणि आता त्याचा जास्तीत जास्त वापर केला जात आहे. .Bhimashankar Temple : सर्वांसाठी नियम वेगळे; भाजप नेत्यासाठी वेगळे? भाविकांना अडवले, खासदाराला प्रवेश; भीमाशंकर मंदिरात वाद.नाशिकमधील मनमाड येथील इंडेन बॉटलिंग प्लांटमधून होणारा पुरवठा कमी झाल्यामुळे ही गॅस टंचाई निर्माण झाली आहे. युद्धसदृश परिस्थितीमुळे, गॅस सिलिंडर वाहून नेणाऱ्या वाहनांची संख्या दररोज १०० वरून ३५ पर्यंत कमी झाली आहे. प्लांटच्या दोन फिलिंग पॉइंट्सपैकी फक्त एकच सध्या कार्यरत आहे, ज्यामुळे पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे.