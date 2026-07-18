महाराष्ट्र बातम्या

Samruddhi Expressway: समृद्धीवरील टोलनाक्यांवर सेवा विस्कळित टोल कर्मचाऱ्यांचा वेतन वाढीसाठी कामबंद आंदोलन फास्टटॅग नसलेल्या वाहनचालकांना अडचणी

Toll Workers Launch Strike Over Salary Hike: समृद्धी महामार्गावरील जालना टोलनाक्यांवर वेतनवाढीच्या मागणीसाठी टोल कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.
Samruddhi Expressway

Samruddhi Expressway

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उमेश वाघमारे

जालना: समृद्धी महामार्गावरील जालना येथील नागपूर व मुंबई दिशेच्या दोन एन्ट्री आणि दोन एक्झिट टोलनाक्यांवरील सुमारे ४५ ते ५० कर्मचाऱ्यांनी वेतनवाढीच्या मागणीसाठी शनिवारी (ता.१७) सकाळी आठ वाजेपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले. सर्व कर्मचाऱ्यांनी कंपनीच्या कार्यालयात ठिय्या आंदोलन सुरू केल्याने टोलनाक्यांवरील नियमित कामकाजावर परिणाम झाला आहे.

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