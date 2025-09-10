Samruddhi Mahamarg : समृद्धी महामार्गावर कुणी अन् का ठोकले १०० हून अधिक खिळे? नेमकं कारण आलं समोर...

100+ Nails on Road Cause Punctures : नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग हा कोणत्या ना कोणत्या कारणांमुळे कायम चर्चेत असतो. हा महामार्ग आता पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्याचं कारण म्हणजे या महामार्गावर १०० पेक्षा जास्त खिळे ठोकल्याचं आढळून आलं आहे. त्यामुळे अनेक गाड्यांचे टायर पंचर झाले असून मध्यरात्री चार तास वाहतूक खोळंबली. त्यामुळे प्रवाशांनी संताप व्यक्त केला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, संभाजीनगरच्या दौलताबाद परिसरातील ही घटना घडली. या ठिकाणी समृद्धी महामार्गवर १०० पेक्षा जास्त खिळे ठोकले आहेत. त्यामुळे मध्यरात्री ३ ते ४ वाहनांचे टायर फुटले. याठिकाणचे फोटो आणि व्हिडीओ आता व्हायरल होत आहेत. सुरुवातीला हा प्रकार बघून चोरट्यांनी गाड्या लुटण्याच्या उद्देशाने हे खिळे ठोकल्याचा असावेत, असा संशय अनेकांनी व्यक्त केला..Samruddhi Mahamarg : समृद्धी महामार्गावर महिनाभरात २.२४ लाख वाहनांची वर्दळ; एका महिन्यात २० कोटींचा महसूल.सोशल मीडिया इन्फ्यूअन्सर डॉ. शिवलक्ष्मी आईसाहेब यांनी याचा व्हिडीओ आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर केला आहे. हा व्हिडीओ शेअर करत त्यांनी समृद्धी महामार्गावर नेमकं काय घडलं याबाबत सांगितले. याशिवाय इतर काही प्रवाशांनीही या व्हिडीओ बनवून सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. १०० पेक्षा जास्त खिळे रस्त्यावर ठोकून अनेक जीवांशी खेळण्याचा प्रयत्न झाला असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे..दरम्यान, महामार्गाच्या कामासाठी हे खिळे ठोकण्यात आल्याचं आता समोर आले आहे. यासंदर्भात बोलताना एमएसआरडीसीच्या मुख्य अभियंता संगीता जयस्वाल यांनी सांगितले की, ''पुलावरील देखभाल दुरुस्ती आणि मजबुती करण्याचे काम म्हणजे ग्राऊटिंग सुरू होते. त्यासाठी नोजल लावले जातात. रात्री ते काम पूर्ण झाले. त्यावेळेस डायव्हरजन करण्यात आले होते. ते नोझल सकाळी कट करण्यात येणार होते. मात्र काही वाहन ही लेन फर्स्टमध्ये आल्यामुळे त्यांची वाहन पंक्चर झाली. सकाळी ते सगळे नोझल आम्ही कट केलेत''..Samruddhi Mahamarg Accident : समृद्धी महामार्गावर बस अन् ट्रकचा भीषण अपघात; ओव्हरटेक करताना....महत्त्वाचे म्हणजे जर पुलाच्या कामासाठी हे खिळे ठोकण्यात आले होते तर समृद्धी महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांनी त्याठिकाणी बॅरिकेड्स का लावले नाही? असा सवाल आता प्रवाशांनी उपस्थित करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.