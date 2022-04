शिवसेना म्हणजे 'ढ' सेना, संदीप देशपांडेंचा हल्लाबोल

By

ठाणे : शिवसेना म्हणजे 'ढ' सेना. परवा रामनवमी होती. चांगल्या भावनेने रामरथ बनवला. लगेच चार-पाच पोलिस पाठवले. तो रामरथ जप्त केला. मी पोलिस ठाण्यात गेलो. पोलिसांना विचारले असता ते म्हणाले, तुम्ही शिवसेनाला डिवचण्यासाठी हनुमान चालिसा लावला. हनुमान चालिसा, मारुती स्तोत्राने शिवसेना (Shiv Sena) डिवचत असेल तर तुम्ही भगवा झेंड बाजूला ठेवा, असे टीकास्त्र महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते संदीप देशपांडे (Sandip Deshpande) यांनी शिवसेनेवर केला. आज मंगळवारी (ता.१२) ठाण्यात मनसे प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांचा उत्तरसभा पार पडत आहे. या प्रसंगी देशपांडे बोलत होते. (Sandip Deshpande Criticize Shiv Sena In Uttar Sabha Of Raj Thackeray In Thane)

ते म्हणाले, शिवसेना प्रमुखांचा विचार तुम्ही संपवत चालला आहात. मुंबऱ्याची म्हैस राज साहेबांनी विनंती करते, की दंगे भडकवू नका. अफजल गुरुला फाशी देऊ नये म्हणून रडणारे तुम्ही. तुम्ही आम्हाला सांगणार की दंगल भडकवू नये. आम्ही प्रभू रामाचे सैनिक आहोत. शेपटाला आग लावल्यास लंकेला आग लावल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही, असा इशारा संदीप देशपांडे यांनी शिवसेनेला दिला आहे.

महाराष्ट्र सैनिकांना आवाज द्यायचा नाही. लोकांनी जे प्रश्न निर्माण केले आहे. त्याला राज ठाकरे उत्तर देणार आहेत, ते म्हणाले.