सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडी पार पडल्या असून, दोन्ही पदांवर बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. काँग्रेसचे महेंद्र लाड यांची अध्यक्षपदी, तर शिवसेना शिंदे गटाचे तानाजी पाटील यांची उपाध्यक्षपदी निवड झाली आहे. या निवडीमुळे जिल्हा बँकेच्या राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा चर्चांना सुरुवात झाली आहे. विशेष म्हणजे, या निवडीच्या वेळी भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर उपस्थित नसल्याने राजकीय चर्चांना आणखी उधाण आले आहे..नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेंद्र लाड हे काँग्रेसचे आमदार विश्वजीत कदम यांच्या गटातील मानले जातात. तर उपाध्यक्ष तानाजी पाटील हे शिंदे सेनेचे आमदार सुहास बाबर यांच्या गटाचे आहेत. त्यामुळे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील दोन वेगवेगळ्या राजकीय गटांना संधी मिळाली आहे. सांगली जिल्हा बँकेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट, भाजप आणि शिवसेना शिंदे गट असे सर्वपक्षीय राजकीय समीकरण आहे..Sangli DCC Bank Election : आमदार विश्वजित कदमांच्या दाजींना मोठा दिलासा; महेंद्र लाड यांच्याविरोधातील याचिका लांबणीवर पडल्याने उद्याच अध्यक्षपदाची लॉटरी?.जिल्हा बँकेच्या एकूण २१ जागांसाठी निवडणूक होणार होती. मात्र, उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी विविध पक्षांनी एकत्र येत निवडणूक बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न केला. जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिंदे सेनेला सोबत घेत सर्वपक्षीय पॅनल तयार करण्यात आले. यामध्ये १५ जागा बिनविरोध झाल्या, तर उर्वरित सहा जागांसाठी निवडणूक झाली..या निवडणुकीत गोपीचंद पडळकर, माजी मंत्री अजितराव घोरपडे आणि संजयकाका पाटील यांच्या गटांमधील लढतींकडे विशेष लक्ष होते. विशेषतः जयंत पाटील विरुद्ध गोपीचंद पडळकर अशी या निवडणुकीची चर्चा रंगली होती. पडळकर यांच्या विजयामुळे जिल्हा बँकेतील जयंत पाटील यांच्या राजकीय प्रभावाला आव्हान मिळाल्याची चर्चा त्यावेळी झाली होती..Sangli Municipal Corporation : अधिकाऱ्यांना ताळ्यावर आणा, नाहीतर...; महापौरांचा आयुक्तांना थेट इशारा, प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणावर नगरसेवकांच्या तक्रारी.दरम्यान, आकडेवारीनुसार जिल्हा बॅंकेत आता काँग्रेसचे सहा, भाजपचे पाच, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे चार आणि शिवसेना शिंदे गटाचे तीन सदस्य आहेत. अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीवेळी पडळकर यांची अनुपस्थिती लक्षवेधी ठरली आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चाही सुरू झाल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.