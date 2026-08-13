Sangli Accident: रेणावी घाटात काळाचा घाला! दोन एसटी बस समोरासमोर धडकल्या, तीन जणांचा मृत्यू, काही जखमी

सांगली जिल्ह्यातील खानापूर तालुक्यात रेणावी घाटात दोन एसटी बसची समोरासमोर भीषण धडक होऊन मोठा अपघात झाला. घाटातील वळणावर हा अपघात झाला आहे. या दुर्घटनेत तीन जणांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. तर अनेक प्रवासी जखमी झाले असून त्यातील काहींची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात येत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, विटा-विसापूर मार्गावर जाणारी आणि विजापूरहून मेढ्याकडे जाणारी एसटी बस रेणावी घाटातील वळणावर एकमेकांना धडकल्या. दोन्ही बसची समोरासमोर जोरदार धडक झाल्याने बसमधील प्रवाशांना मोठा फटका बसला. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिक, पोलीस आणि मदत पथकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. बसमध्ये अडकलेल्या आणि जखमी प्रवाशांना बाहेर काढून तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..कॅब लवकर हवी? आता आधीच टिप देण्याचा खेळ संपला! सरकारचा Uber-Ola ला मोठा आदेश.जखमींपैकी काही प्रवाशांची प्रकृती गंभीर असल्याने मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अपघातातील जखमींवर विटा येथील ओमश्री हॉस्पिटलसह परिसरातील रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत. या दुर्घटनेत खानापूर येथील नंदा हरिदास त्रिंबके यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. .अन्य मृतांची ओळख पटविण्याचे काम सुरू आहे. घाटातील वळणावर दोन्ही बस नेमक्या कोणत्या कारणामुळे समोरासमोर आल्या, याचा तपास पोलीस करत आहेत. अपघातामुळे परिसरात काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती. या भीषण दुर्घटनेमुळे खानापूर तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.