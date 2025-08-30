Manoj Jarange Patil : 'मनोज जरांगे हा शरद पवारांचा सुसाईड बॉम्ब'; भाजप आमदाराचं स्फोटक वक्तव्य, केनेकरांना जरांगे देणार प्रत्युत्तर?

Manoj Jarange Patil Protest : मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांचं आझाद मैदानावर आमरण उपोषण सुरू आहे. मुंबईत या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्याच्या विविध भागांतून मराठा समाज मोठ्या संख्येने दाखल झाला आहे. .“आरक्षण मिळाल्याशिवाय उठणार नाही,” असा ठाम निर्धार जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केला असून, त्यामुळे राज्य सरकारवर प्रचंड दबाव वाढला आहे. दरम्यान, भाजप आमदार संजय केनेकर (BJP MLA Sanjay Kenekar) यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण अधिकच तापलं आहे..'महाराष्ट्राला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील''मनोज जरांगे हा शरद पवारांचा (Sharad Pawar) सुसाईड बॉम्ब आहे,' असं त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलंय. केनेकर म्हणाले, 'मनोज जरांगेंकडे शरद पवारांचा सुसाईड बॉम्ब म्हणून पाहिले जाते. हे नुकसान प्रत्यक्षात समाजालाच बूमरँगसारखे परत लागणार आहे. हा बॉम्ब शरद पवारांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर वैयक्तिक द्वेषातून सोडला असून त्यामुळे समाजाचे नुकसान होत आहे. अशा पद्धतीने समाजात सुसाईड बॉम्ब टाकण्याचे काम शरद पवार करत आहेत, हे दुर्दैवी आहे. याचे गंभीर परिणाम महाराष्ट्राला भोगावे लागतील.'.केनेकरांच्या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळकेनेकरांच्या या वक्तव्यामुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), तसेच मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून आता काय प्रत्युत्तर दिले जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.