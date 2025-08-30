महाराष्ट्र बातम्या

Manoj Jarange Patil : 'मनोज जरांगे हा शरद पवारांचा सुसाईड बॉम्ब'; भाजप आमदाराचं स्फोटक वक्तव्य, केनेकरांना जरांगे देणार प्रत्युत्तर?

Sanjay Kenekar’s explosive statement on Manoj Jarange Patil : केनेकरांच्या वक्तव्यामुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात उडाली खळबळ, मनोज जरांगे प्रत्युत्तर देणार?
Manoj Jarange Patil Protest
Manoj Jarange Patil Protestesakal
बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Manoj Jarange Patil Protest : मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांचं आझाद मैदानावर आमरण उपोषण सुरू आहे. मुंबईत या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्याच्या विविध भागांतून मराठा समाज मोठ्या संख्येने दाखल झाला आहे.

Devendra Fadnavis
Sharad Pawar
Maratha Reservation
Maratha Community
BJP MLA

