नवरात्रीत महाराष्ट्रातील मांसविक्रीची दुकाने बंद राहणार? शिंदेसेनेच्या बड्या नेत्याच्या सूचक वक्तव्यानं चर्चा, काय म्हणाले?

नवरात्रीत मांस दुकाने बंद करण्यावरून वाद सुरू झाला आहे. महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते संजय निरुपम यांनीही मांस दुकाने बंद करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, नवरात्रीत देशभरातील हिंदू देवतांची पूजा करतात. त्यामुळे सद्गुणी वातावरण राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या काळात मांस दुकाने बंद राहतील याची खात्री सरकारने आणि पोलिसांनी करावी, असे शिवसेनेच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले..संजय निरुपम म्हणाले, "गेल्या वर्षी नवरात्रीच्या काळात आम्ही हा मुद्दा जनतेसमोर मांडला होता. मी स्वतः पोलिस ठाण्यात गेलो आणि अधिकाऱ्यांशी बोललो. मी त्यांना सांगितले की नवरात्र हा एक अतिशय आध्यात्मिक सण आहे. या काळात देशभरातील हिंदू देवीची पूजा, प्रार्थना आणि प्रार्थना करण्यात गुंतलेले असतात. म्हणून, स्वच्छ आणि आध्यात्मिक वातावरण असले पाहिजे. मांसाहारी पदार्थ नसावेत.".Jalna News : गावाला पुराचा वेढा, रस्ते बंद, आजारी नातवाने उपचाराअभावी आजीच्या खांद्यावरच सोडले प्राण; हृदयद्रावक घटनेने सर्वत्र हळहळ.ते म्हणाले की, सर्व भाविकांच्या भावना लक्षात घेऊन सरकारने आणि पोलिसांनी मांस दुकाने बंद ठेवण्याची खात्री करावी. जर कोणाला रस असेल तर ते घरी जेवू शकतात. परंतु मला वाटते की रस्त्यावर मांस दुकाने आणि स्टॉल ज्या पद्धतीने आहेत ते आक्षेपार्ह आहे. सरकारने या दिशेने प्रयत्न केले पाहिजेत. मुरादाबादमध्ये पैगंबर मुहम्मद यांच्या सन्मानार्थ काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाला शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय निरुपम यांनीही उत्तर दिले. .Cabinet Decision: मोफत उपचाराच्या योजनेसंबंधी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय; 'कॅबिनेट'मधील सर्व निर्णय एका क्लिकवर.ते म्हणाले, हा एक उदात्त उपक्रम आहे. सर्व धर्मांच्या अनुयायांनी त्यांच्या देवांवर प्रेम केले पाहिजे. त्यात काहीही चूक नाही. परंतु या प्रेमाच्या नावाखाली इतर धर्मांचा आणि त्यांच्या देवतांचा द्वेष करणे हे पाप आहे. जर मुरादाबादमध्ये पैगंबर मुहम्मद यांच्या सन्मानार्थ मिरवणूक काढली जात असेल तर ती चांगली गोष्ट आहे, परंतु त्या मिरवणुकीमुळे कोणत्याही प्रकारची तोडफोड किंवा हिंसाचार होऊ नये, अन्यथा प्रेमाचे रूपांतर द्वेषात होईल, असं त्यांनी यावेळी सांगितलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.