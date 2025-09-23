महाराष्ट्र बातम्या

नवरात्रीत महाराष्ट्रातील मांसविक्रीची दुकाने बंद राहणार? शिंदेसेनेच्या बड्या नेत्याच्या सूचक वक्तव्यानं चर्चा, काय म्हणाले?

Sanjay Nirupam News: नवरात्रीत महाराष्ट्रातील मांसविक्रीची दुकाने बंद राहणार का, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. कारण एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या एका नेत्याने याबाबत मोठे वक्तव्य केले आहे.
नवरात्रीत मांस दुकाने बंद करण्यावरून वाद सुरू झाला आहे. महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते संजय निरुपम यांनीही मांस दुकाने बंद करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, नवरात्रीत देशभरातील हिंदू देवतांची पूजा करतात. त्यामुळे सद्गुणी वातावरण राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या काळात मांस दुकाने बंद राहतील याची खात्री सरकारने आणि पोलिसांनी करावी, असे शिवसेनेच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले.

