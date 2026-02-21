महाराष्ट्र बातम्या

Sanjay Raut Apology Farmers : संजय राऊतांनी शेतकऱ्यांची माफी मागितली! मंत्री दादा भुसेंनी मालेगाव न्यायालयातील खटला घेतला मागे, दोघांची पत्रकार परिषद

Maharashtra political news : Sanjay Raut यांनी शेतकऱ्यांची माफी मागितली असून Dada Bhuse यांनी मालेगाव न्यायालयातील खटला मागे घेतला आहे. दोन्ही नेत्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका स्पष्ट केली.
Sanjay Raut Dada Bhuse joint press conference

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Malegaon court case withdrawn : शिवसेना (ठाकरे गट)चे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांना मोठा दिलासा मिळाला असून शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी दाखल केलेला फौजदारी बदनामीचा खटला मागे घेतला आहे. शनिवारी (ता. २१) मालेगाव न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर दोन्ही नेते एकत्र येत पत्रकार परिषद घेतली आणि वादावर पडदा टाकल्याची घोषणा केली.

