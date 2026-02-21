Sanjay Raut Apology Farmers : संजय राऊतांनी शेतकऱ्यांची माफी मागितली! मंत्री दादा भुसेंनी मालेगाव न्यायालयातील खटला घेतला मागे, दोघांची पत्रकार परिषद

Malegaon court case withdrawn : शिवसेना (ठाकरे गट)चे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांना मोठा दिलासा मिळाला असून शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी दाखल केलेला फौजदारी बदनामीचा खटला मागे घेतला आहे. शनिवारी (ता. २१) मालेगाव न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर दोन्ही नेते एकत्र येत पत्रकार परिषद घेतली आणि वादावर पडदा टाकल्याची घोषणा केली..राऊत यांनी यापूर्वी दादा भुसे यांच्यावर १७८ कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याचा आरोप केला होता. या आरोपांवरून भुसे यांनी बदनामीचा गुन्हा दाखल करत मालेगाव न्यायालयात खटला दाखल केला होता. आजच्या सुनावणीसाठी संजय राऊत न्यायालयात हजर राहिले. यावेळी न्यायालयात जाताना राऊत आणि भुसे गप्पा मारत हसत असल्याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला..पत्रकार परिषदेत ‘दोघांमध्ये मैत्रीचे संबंध कायम राहतील का?’ असा प्रश्न विचारण्यात आला असता राऊत म्हणाले, “माझे आणि दादा भुसेंचे संबंध राहतील.” यानंतर त्यांनी अधिक भाष्य टाळले. भुसे यांनीही मिश्किल हसत राऊत यांच्या वक्तव्याला दुजोरा दिला..दादा भुसे यांनी सांगितले की, “सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येऊन महिनाभर सहकारी संस्था उभा करण्यासाठी पैसे जमा करण्याचा प्रयत्न केला. दुर्दैवाने राऊत यांना चुकीची माहिती देण्यात आली. १ कोटी ७८ लाखांचा विषय १७८ कोटी असा सांगण्यात आला. त्यातून त्यांनी वक्तव्य केले. मात्र शहानिशा केल्यानंतर राऊत यांनी शेतकऱ्यांची दिलगिरी व्यक्त केली. त्यामुळे आम्ही हा खटला मागे घेतला आहे. त्यांच्या तब्येतीचाही विचार करून या प्रकरणावर पडदा टाकत आहोत.”.Sanjay Raut statement : सुनेत्रा पवार यांच्या शपविधीवर संजय राऊत म्हणाले, 'शरद पवार यांनी केलेलं वक्तव्य योग्यच'.भुसे पुढे म्हणाले की, “आम्ही उभा करत असलेल्या संस्थेवर काही लोकांनी विनाकारण आरोप केले. आर्म स्ट्राँग कंपनीला आरटीजीएस पद्धतीने रक्कम वर्ग करण्यात आली होती. मालेगाव व परिसरातील शेतकऱ्यांचा यात अवमान झाला. पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून आम्ही खटला दाखल केला होता. मात्र आरोप निराधार असल्याचे स्पष्ट झाल्याने तो मागे घेतला.”दरम्यान, न्यायालयात हजर होण्यापूर्वी भुसे यांनी स्पष्ट केले होते की, “राऊत यांनी आमच्यासह शेतकऱ्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी शेतकऱ्यांची दिलगिरी व्यक्त केल्यास खटला मागे घेऊ.”.आरोप काय होते?दाभाडी येथील गिरणा सहकारी साखर कारखाना १५ वर्षांपूर्वी विक्रीस काढण्यात आला होता. मंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी संबंधित कंपनीने सुमारे २७ कोटी १५ लाख रुपयांना हा कारखाना खरेदी केला होता. या व्यवहारादरम्यान कारखाना खरेदीच्या नावाखाली मालेगाव व परिसरातील लोकांकडून भागभांडवल जमा करण्यात आले, असा आरोप राऊत यांनी केला होता.राऊत यांच्या मते, कारखाना खरेदीसाठी जमा करण्यात आलेली रक्कम वापरली न जाता ती हडप करण्यात आली आणि जवळपास १७८ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला. या आरोपांवरूनच भुसे यांनी बदनामीचा दावा दाखल केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.