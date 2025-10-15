महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Politics : काँग्रेसबरोबर जाण्यास राज ठाकरे अनुकूल : संजय राऊत

Political News : मनसे नेते राज ठाकरे हे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत काँग्रेससोबत जायला तयार आहेत, अशी माहिती शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी दिली; तसेच निवडणुकीबाबतच्या शंका दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ मंगळवारी निवडणूक आयुक्तांची भेट घेणार आहे.
मुंबई : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत काँग्रेसबरोबर जायला तयार असल्याचे राज ठाकरे यांचे म्हणणे आहे, अशी माहिती शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी दिली. तसेच आगामी निवडणुकांबाबत असलेल्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी सर्वपक्षीय नेते मंगळवारी राज्य निवडणूक आयुक्तांची भेट घेणार आहेत. त्यानंतर यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे पत्रकार परिषद होणार आहे.

