Sanjay Raut : कर्जाच्या पैशातून मोदींचा केक कापणार? वाढदिवस साजरा करणे म्हणजे आर्थिक गुन्हा, संजय राऊतांचे राज्य सरकारवर ताशेरे

महाराष्ट्र सरकार पंतप्रधान मोदींचा वाढदिवस साजरा करणार आहे. एकीकडे राज्यावर १० लाख कोटींचं कर्ज आहे, अशावेळी कर्ज काढून मोदींचा वाढदिवस साजरा करणं हा आर्थिक गुन्हा आहे, अशी टीका ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. राज्यावरील कर्जाच्या बोज्यावरुन संजय राऊतांनी आज राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. यावेळी त्यांनी नेपाळमधील परिस्थितीवरून राज्य सरकारला इशाराही दिला. .आज माध्यमांशी बोलताना संजय राऊत म्हणाले, गेल्या तीन महिन्यात राज्य सरकारने 24 हजार कोटींचे कर्ज घेतलं आहे. राज्याचीअवस्था ही नेपाळसारखी झाली आहे. राज्यातील तरुण बेरोजगार आहेत. विकास कामं ठप्प झाली आहेत. फक्त मुख्यमंत्र्यांच्या जवळच्या लोकांकडे एसआरएची काम दिली जाते आहे. एफएसआय विकून पैसा कमावला जातो आहे. या पलीकडे महाराष्ट्रात कोणतेही काम चालू नाही..Sanjay Raut : भारत-पाक सामन्यामुळे पाकिस्तानला मिळाले हजार कोटी रुपये? संजय राऊत म्हणतात दीड लाख कोटींचा जुगार....पुढे बोलताना ते म्हणाले, की राज्यात आज जातीजातीत भांडणं लावली जातं आहे. विकासकामांपासून लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. फक्त आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून लोकांना रस्तावर उतरवलं जातं आहे. शिक्षणापासून रोजगारापर्यंत राज्य सरकारने काय प्रगती केली, या विषयावर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली..महाराष्ट्रात केवळ लुट सुरु आहे. या लुटीमुळेच राज्यावर दहा लाख कोटींच्या वर कर्जाचा डोंगर झाला आहे. राज्याचे इतकी आर्थिक दुरावस्था यापूर्वी कधीही झाली नव्हती. स्वतःच्या लोकांना महाराष्ट्र लुटू द्यायचा हे सरकारचं धोरण आहे,अशी टीकाही संजय राऊत यांनी यावेळी बोलताना केली..Sanjay Raut: अजित पवारांवर टीका करताना संजय राऊतांची जीभ घसरली... नको ते बोलले... थेट पाकिस्तानशी उल्लेख.दरम्यान, त्यांनी पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिवसांवरूनही राज्य सरकारला लक्ष्य केलं. राज्य सरकारला पंतप्रधान मोदींचा वाढदिवस साजरा करण्याची गरज काय? त्यांचा वाढदिवस भारतीय जनता पक्ष साजरा करेन. पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, बाळासाहेब ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी या नेत्यांचा वाढदिवस जनता साजरी करते, मग नरेंद्र मोदींचा वाढदिवस सरकारच्या पैशाने का साजरा करावा? मोदींनी हे थांबवलं पाहिजे. महाराष्ट्र कर्जबाजारी असताना असे उद्योग करू नये. कर्जबाजारी असताना मोदींच्या वाढदिवसाचा केक कापने हा आर्थिक अपराध आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.