Sanjay Raut: ''माझ्या प्रकृतीत गंभीर स्वरुपाचे बिघाड, नवीन वर्षात भेटू'' संजय राऊत यांचं पत्र

Shiv Sena (UBT) Firebrand Leader Confirms Via Letter that He Will Undergo Treatment and Will Be Restricted from Public Appearances and Crowds: संजय राऊत यांच्यावर दोन महिने उपचार चालणार आहेत.
Shivsena Uddhav Thackeray: शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांच्या प्रकृतीमध्ये गंभीर स्वरुपाचे बिघाड झाल्याची माहिती आहे. त्यामुळे तब्बल दोन महिने संजय राऊत उपचार घेणार आहेत. स्वतः राऊत यांनीच शुक्रवारी एका पत्राद्वारे ही माहिती दिली.

संजय राऊत म्हणतात, माझ्या प्रकृतीमध्ये अचानक काही गंभीर स्वरुपाचे बिघाड झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे माझ्यावर उपचार सुरु असून मी यातून लवकरच बाहेर पडेन. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार मला बाहेर जाणे व गर्दीमध्ये वावरणे यावर निर्बंध घालण्यात आलेले आहेत.

