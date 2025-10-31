Sanjay Raut: ''माझ्या प्रकृतीत गंभीर स्वरुपाचे बिघाड, नवीन वर्षात भेटू'' संजय राऊत यांचं पत्र

Shivsena Uddhav Thackeray: शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांच्या प्रकृतीमध्ये गंभीर स्वरुपाचे बिघाड झाल्याची माहिती आहे. त्यामुळे तब्बल दोन महिने संजय राऊत उपचार घेणार आहेत. स्वतः राऊत यांनीच शुक्रवारी एका पत्राद्वारे ही माहिती दिली.संजय राऊत म्हणतात, माझ्या प्रकृतीमध्ये अचानक काही गंभीर स्वरुपाचे बिघाड झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे माझ्यावर उपचार सुरु असून मी यातून लवकरच बाहेर पडेन. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार मला बाहेर जाणे व गर्दीमध्ये वावरणे यावर निर्बंध घालण्यात आलेले आहेत. .राऊत पुढे म्हणतात, मी लवकरच ठणठणीत बरा होऊन बाहेर येईल. साधारण नवीन वर्षामध्ये मी आपल्या भेटीस येईन, आपले प्रेम आणि आशीर्वाद असेच राहू द्या, असं राऊत म्हणाले. म्हणजे तब्बल दोन महिने संजय राऊत यांच्यावर उपचार चालणार आहेत..Senior Citizens Property Rights : सून सासू-सासऱ्यांच्या घरात राहू शकते, पण मालकी हक्क मिळणार नाही; हायकोर्टाचा मोठा निर्णय.संजय राऊत हे शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे एक फायरब्रँड नेते आहेत. ते निष्ठावान शिवसैनिक आणि उद्धव ठाकरेंचे खंदे समर्थक आहेत. स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापासून ते ठाकरे घराण्याची जोडलेले आहेत. पक्षावर अथवा ठाकरे कुटुंबावर कोणतंही संकट आलं तर ते मागे हटत नाहीत..२०१९ मध्ये राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आली तेव्हा संजय राऊत यांची धडपड देशाने बघितली होती. भाजपला बाजूला ठेऊन त्यांनी राज्यात सत्तेचं नवीन समीकरण पुढे आणलं. जेव्हा त्यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप झाले आणि त्यांना जेलमध्ये राहावं लागलं, तेव्हाही ते मागे हटले नाहीत. त्यांनी खंबीरपणे उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेची साथ दिली..Chhatrapati Sambhajinagar Rain: छत्रपती संभाजीनगरात पावसाच्या सरी; मराठवाड्यात विजांसह पावसाचा अंदाज.मात्र आता संजय राऊत हे आजारपणामुळे दोन महिने चार भितींमध्येच असणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या रोजच्या पत्रकार परिषदेमध्येही खंड पडेल. त्यांना नेमका त्रास काय होतोय किंवा कोणते उपचार ते घेणार आहेत, याबाबत कोणतीही माहिती मिळालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.