Sanjay Raut : 'या' मुहूर्तावर होणार ठाकरे बंधुंच्या युतीची घोषणा, संजय राऊतांनी स्पष्टच सांगितलं...

Sanjay Raut on Thackeray Brothers Alliance : संजय राऊत यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांनी शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याबाबत भूमिका स्पष्ट केली. तसेच त्यांनी शिंदे गटाच्या मेळाव्यावरून जोरदार टिकाही केली.
Shubham Banubakode
Updated on

Sanjay Raut on Thackeray: गेल्या काही दिवसांपासून राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीगाठी वाढल्या आहेत. त्यामुळे आगामी मनपा निवडणुकीपूर्वी ठाकरे बंधूंची युती होईल, अशी शक्यता आहे. अशातच उद्या उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा दसऱ्या मेळावा आहे. त्यामुळे या दसरा मेळाव्याला ठाकरे बंधूंच्या युतीची अधिकृत घोषणा होईल का? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. यासंदर्भात आता खासदार संजय राऊत यांनीही भाष्य केलं आहे.

