Sanjay Raut : 'या' मुहूर्तावर होणार ठाकरे बंधुंच्या युतीची घोषणा, संजय राऊतांनी स्पष्टच सांगितलं...

Sanjay Raut on Thackeray: गेल्या काही दिवसांपासून राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीगाठी वाढल्या आहेत. त्यामुळे आगामी मनपा निवडणुकीपूर्वी ठाकरे बंधूंची युती होईल, अशी शक्यता आहे. अशातच उद्या उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा दसऱ्या मेळावा आहे. त्यामुळे या दसरा मेळाव्याला ठाकरे बंधूंच्या युतीची अधिकृत घोषणा होईल का? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. यासंदर्भात आता खासदार संजय राऊत यांनीही भाष्य केलं आहे. .संजय राऊत यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी दसरा मेळाव्याबाबत भूमिका स्पष्ट केली. तसेच शिंदे गटाच्या मेळाव्यावरून जोरदार टिकास्रही सोडलं. याशिवाय त्यांनी पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनाही लक्ष्य केलं..काय म्हणाले संजय राऊत?दसरा मेळाव्याची परंपरा 60 वर्षा पेक्षा जुनी आहे. पूर्वी संघाचा आणि बाळासाहेबांचा असे दोन मेळावे होते. इतर मेळाव्यांना तुम्ही दसरा मेळावे म्हणत असाल तर तो तुमचा प्रश्न आहे. या दोन्ही मेळाव्याकडे देशातल्या जनतेच लक्ष लागलेलं असतं. यावेळी कोण काय भूमिका घेत याकडे सर्वांचं लक्ष असतं, अशी प्रतिक्रिया संजय राऊतांनी दिली..Sanjay Raut : संजय राऊतांच्या निवासस्थानी बंदोबस्त वाढवला, शिंदे गटाच्या आमदाराने दिलेल्या धमकीनंतर पोलीस अॅक्शन मोडवर... .शिंदे गटाच्या दसरा मेळाव्यावर टीका...पुढे बोलताना त्यांनी शिंदे गटाच्या दसरा मेळाव्यावर सडकून टीकाही केली. ''चोर बाजारात खूप माल विकायला असतो. मुंबईत दिल्लीत चोर बाजार आहे. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी तिसरा चोर बाजार काढला आहे. प्रचंड पैशाचा वापर करून लोक आणली जातात.'' असे ते म्हणाले..''खरं तर शिंदेंनी शिवसेना कधी स्थापन केली? त्यांचा जन्म कधीच आहे? जर कोणाला वाटत असेल त्यांनी शिवसेना स्थापन केली तर त्यांनी जन्माचे दाखले द्यावे. कोणता विचार यांच्याकडे आहे. बाळासाहेबांचे विचार माहीत असते तर दिल्लीची बुड चाटेगिरी केली नसते, अशी टीकाही त्यांनी केली..Sanjay Raut : भारत-पाक सामन्यामुळे पाकिस्तानला मिळाले हजार कोटी रुपये? संजय राऊत म्हणतात दीड लाख कोटींचा जुगार....ठाकरे बंधूंच्या युतीवर केलं भाष्य...यावेळी संजय राऊत यांना ठाकरे बंधूंच्या युतीबाबतही भाष्य केलं. उद्या शिवसेनेचा दसरा मेळावा आहे. मराठीत संस्कृती दसरा हा साडेतीन मुहूर्तापैकी एक असतो, अशावेळी ठाकरे बंधूंची युतीची घोषणा होणार का? असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. यावर बोलताना साडे तीन मुहूर्त हा एक प्रकार आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेने मुहूर्त पाहून पक्ष स्थापन केलं नाही. ज्यादिवशी राज ठाकरे उद्धव ठाकरे राजकीय युतीची घोषणा होईल, तो साडे चारवा मुहूर्त असेल, त्या दिवशी पंचाग बदलेल, असं त्यांनी सांगितलं.