'सावरकर दाढीच्या विरोधात होते; एकनाथ शिंदे दाढी काढून फिरणार का?' असा खोचक सवाल संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे. (Sanjay Raut question Savarkar was against the beard Will Cm Eknath Shinde remove his beard )

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील कामगिरीचे स्मरण करून देण्यासाठी राज्यभरात भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना शिंद गटातर्फे सावरकर गौरव यात्रा काढण्यात आली आहे. दरम्यान संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यावर गंभीर टीका केली आहे.

सावरकर हे दाढीविरोधी होते...

मिंधे गटाला सावरकरांबद्दल काय माहिती आहे, त्यांच्या साहित्याबद्दल काय माहिती आहे. सावरकरांचा विचार आणि हिंदुत्त्व काय माहिती आहे, असे म्हणत शिंदे गटाला लक्ष्य केले. तसेच, सावरकर हे दाढीविरोधी होते, त्यांचे फोटो पाहा, कुठल्याही फोटोत ते दाढी वाढवलेले दिसणार नाहीत.

मग, सावरकर गौरव यात्रा काढणाऱ्यांना हे जमणार आहे का? एकनाथ शिंदे दाढी कापून फिरतील का?, असा सवाल राऊत यांनी एकनाथ शिंदे यांना उपस्थित केला आहे.

भाजप-शिवसेनेच्या सावरकर गौरव यात्रेवर बोलताना संजय राऊत यांनी शिंदे आणि फडणवीसांना सुनावले आहे. तुम्ही सावरकर साहित्य वाचलंय का? आधी सावरकर साहित्याचं पारायण करावं, बसाव, साहित्या वाचाव, असा सल्ला त्यांनी सत्ताधारी पक्षाला दिला.